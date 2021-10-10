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Китайские автомобили побили рекорд продаж в России

Мир24иещё 1
33 минуты назад

Китайские автомобили стали рекордсменами продаж в России. Chery Tiggo 7 Pro показал лучший результат (1611 штук) месячных продаж для автомобилей из Поднебесной и вошёл в десятку самых продаваемых кроссоверов по итогам сентября. Продажи Haval увеличились на 147% относительно аналогичного периода прошлого года – это лучший результат среди всех брендов. Доля китайских автомобилей в общем объёме продаж увеличилась за год более чем вдвое до 9,3%.

Китайские автомобили стали рекордсменами продаж в России
Фото: Mir24.tv / Игорь МедведевMir24.tv / Игорь Медведев

За девять месяцев Chery Tiggo 7 Pro разошёлся тиражом свыше 10 000 экземпляров – ранее ни одному автомобилю из Китая не удавалось достичь пятизначных цифр продаж за календарный год.

Судя по интересу потребителей, по итогам 2021 года отметку десять тысяч штук преодолеют как минимум пять «китайцев» – помимо Chery Tiggo 7 Pro, это тульские Haval F7 и F7x, Chery Tiggo 4 и Geely Coolray.

Китайский бестселлер прошлых лет – Geely Atlas – сдаёт позиции из-за появления в России обновлённого Atlas Pro. Гибридный кроссовер в сентябре нашёл 382 покупателя, что является лучшим результатом среди китайских моделей в первый месяц продаж.

В ситуации дефицита автомобилей из-за кризиса полупроводников китайские бренды чувствуют себя очень уверенно. Продажи Haval в сентябре выросли на рекордные 147%, Chery показала результат +134%, а Geely увеличила продажи на двадцать процентов. На фоне почти двукратного падения продаж Lada и Renault в первый осенний месяц успехи марок из Поднебесной не могут не впечатлять.

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