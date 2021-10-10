Китайские автомобили стали рекордсменами продаж в России. Chery Tiggo 7 Pro показал лучший результат (1611 штук) месячных продаж для автомобилей из Поднебесной и вошёл в десятку самых продаваемых кроссоверов по итогам сентября. Продажи Haval увеличились на 147% относительно аналогичного периода прошлого года – это лучший результат среди всех брендов. Доля китайских автомобилей в общем объёме продаж увеличилась за год более чем вдвое до 9,3%.

Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев Mir24.tv / Игорь Медведев

За девять месяцев Chery Tiggo 7 Pro разошёлся тиражом свыше 10 000 экземпляров – ранее ни одному автомобилю из Китая не удавалось достичь пятизначных цифр продаж за календарный год.

Судя по интересу потребителей, по итогам 2021 года отметку десять тысяч штук преодолеют как минимум пять «китайцев» – помимо Chery Tiggo 7 Pro, это тульские Haval F7 и F7x, Chery Tiggo 4 и Geely Coolray.

Китайский бестселлер прошлых лет – Geely Atlas – сдаёт позиции из-за появления в России обновлённого Atlas Pro. Гибридный кроссовер в сентябре нашёл 382 покупателя, что является лучшим результатом среди китайских моделей в первый месяц продаж.