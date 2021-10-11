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Илон Маск анонсировал пиво от Tesla

Газета.Ruиещё 3
5 часов назад

На фестивале Giga Fest в Германии, который проводился в честь запуска первого европейского завода Tesla, генеральный директор компании Илон Маск анонсировал запуск алкогольного напитка GigaBier, передает Teslarati.

Маск анонсировал пиво от Tesla
Фото: Hannibal Hanschke/ReutersHannibal Hanschke/Reuters

В ходе презентации Tesla были представлены изображения с бутылками пива GigaBier. Судя по внешнему виду бутылки, ее дизайнеры вдохновлялись футуристичным электрическим пикапом Cybertruck.

«Мы собираемся построить вокзал прямо на территории [предприятия]. Мы сделаем граффити по всей фабрике и снаружи. Мы даже собираемся выпить пива», — сказал Илон Маск.

Это не первый раз, когда американский производитель электромобилей анонсирует выпуск алкогольной продукции. В ноябре прошлого года в США Tesla запустила продажи фирменной текилы.

На заводе Tesla в Германии будут выпускаться электрические кроссоверы Model Y. Производство планируется начать в ноябре этого года. Предприятие находится в Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина.

Бортжурнал,Tesla,Илон Маск,
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