Ford может представить еще один крошечный пикап

Производители американского автомобильного концерна Ford планируют представить еще один крошечный пикап.
Доработанной моделью могут заинтересоваться жители Южной Америки и Южной Африки. Подробности о будущем автомобиле не озвучиваются, но известно, что он получит еще одну гибридную установку. Maverick представляет собой эффективный и доступный пикап, дополненный отличными техническими параметрами и большим количеством дополнительных опций.
Среди них можно выделить: климат-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, иммобилайзер, круиз-контроль, функцию предотвращения столкновений, систему курсовой устойчивости и продвинутую мультимедиа.
Самой популярной моделью этого автомобиля становится версия, оснащенная 3,0-литровым мотором мощностью 203 лошадиных силы. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным. Также есть версии с 2,3-литровым 150-сильным агрегатом. Будут ли в будущем представлены гибридные модификации, неизвестно.