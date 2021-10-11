Ford может представить еще один крошечный пикап

Производители американского автомобильного концерна Ford планируют представить еще один крошечный пикап.

Доработанной моделью могут заинтересоваться жители Южной Америки и Южной Африки. Подробности о будущем автомобиле не озвучиваются, но известно, что он получит еще одну гибридную установку. Maverick представляет собой эффективный и доступный пикап, дополненный отличными техническими параметрами и большим количеством дополнительных опций.

Среди них можно выделить: климат-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, иммобилайзер, круиз-контроль, функцию предотвращения столкновений, систему курсовой устойчивости и продвинутую мультимедиа.