Почему 1 декабря – важная дата для водителей

1 декабря 2021 года заканчивается эксперимент, проводимый ГИБДД, в ходе которого водители по требованию сотрудника госавтоинспекции предъявляли QR код, в котором содержится информация об автомобиле. Фактически этот QR код призван заменить документы на автомобиль.

Вероятно, эксперимент будет признан удачным. Это приведет к тому, что в действующие законодательство внесут изменения, которые позволят водителю не возить с собой документы на машину. А во время проверки сотруднику ГИБДД предъявлять QR код.

Кроме этого 1 декабря заканчивается срок, до которого нужно будет заплатить налог на машину. Это последний день, когда можно произвести оплату. Если же владелец своевременно не оплатил налог, ему будут начислены пени за каждый день просрочки.