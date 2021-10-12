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Автоюрист объяснил, почему 1 декабря это важная дата для водителей

Car.ruиещё 1
14 часов назад

1 декабря 2021 года заканчивается эксперимент, проводимый ГИБДД, в ходе которого водители по требованию сотрудника госавтоинспекции предъявляли QR код, в котором содержится информация об автомобиле. Фактически этот QR код призван заменить документы на автомобиль.

Почему 1 декабря – важная дата для водителей
Фото: Car.ruCar.ru

Вероятно, эксперимент будет признан удачным. Это приведет к тому, что в действующие законодательство внесут изменения, которые позволят водителю не возить с собой документы на машину. А во время проверки сотруднику ГИБДД предъявлять QR код.

Кроме этого 1 декабря заканчивается срок, до которого нужно будет заплатить налог на машину. Это последний день, когда можно произвести оплату. Если же владелец своевременно не оплатил налог, ему будут начислены пени за каждый день просрочки.

Квитанцию на оплату налога ФНС начала рассылает с 1 сентября. Напомним, что сумма налога не менялась с 2003 года. В 2021 году уже повышенный налог на роскошь стали платить владельцы так называемых брендовых автомобилей: Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outbac. Полный список опубликован на сайте ФНС.

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