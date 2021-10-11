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Renault против Kia: надежность против универсальности – автомобиль какой марки купить в 2021 году

Car.ru
1 час назад

Kia и Renault — два главных конкурента в бюджетном сегменте среди иномарок. Каждый бренд имеет свои преимущества и недостатки, который важно учитывать при покупке авто.

Renault против Kia: надежность против универсальности
Фото: Car.ruCar.ru

Модельный ряд Kia намного шире, чем у Renault, и в нем есть более дорогостоящие модели. Единственный премиальный автомобиль, который предлагает французский производитель, это Аркана, в топовой версии она стоит около 2 000 000 рублей. Kia в данном сегменте предлагает Mohave, который стартует в базе по цене от 3 800 000 рублей.

Первым потенциальным преимуществом Renault является то, что их машины дешевле. Но разница в цене является не причиной, а скорее следствием особенной философии компаний. Рено на российском рынке предлагает практичные, бюджетные и «народные» автомобили, которые одинаково хорошо проявят себя и в городе, и за его пределами.

Kia же, наоборот, в течение трех лет стремится вырваться из бюджетного сегмента если не в Премиум, то хотя бы в средний класс, и это у них это получается.

Киа предлагает более приятный салон, чем Рено. Еще 3-5 лет разница между условным Logan и Rio была не столь заметна, то сейчас модели все больше удаляются друг от друга. Logan оснащен простыми агрегатами, архаичной платформой и отличной ремонтопригодностью в гараже. Rio уже на 90% городской автомобиль. За более высокий уровень комфорта приходится платить более высокую цену как при покупке, так потом - и в процессе обслуживания. Arkana – это единственная попытка Renault выйти из бюджетной категории.

Если автомобиль приобретают минимум лет на 10 вперед, главным фактором является долговечность, ремонтопригодность и в целом понятность в обслуживании автомобиля своими силами без сервисов. Таким автомобилем бесспорно является Renault.

Если же нет необходимости ездить на машине десять и более лет, при этом ездить по городским дорогам хорошего качества, то можно выбрать Kia.

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