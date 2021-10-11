Haval в сентябре стал лидером среди «китайцев» на авторынке РФ

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов нового отчета АЕБ, первое место по количеству проданных в сентябре этого года в РФ авто китайский марок занимает Haval.

Фото: Haval Haval

Из статистики АЕБ следует, что Haval увеличил продажи в сентябре этого года к аналогичному периоду 2020 года на 147% с 1422 до 3513 ед. и опередил Chery. В свою очередь Chery продал в отчетный месяц россиянам 3488 машин, улучшив продажи прошлого года (1490 ед.) на 134%. На третье место среди «китайцев» на авторынке России занимает Geely с приростом продаж на 20% в годовом сравнении (с 2178 до 2613 ед. авто). Продажи автомобилей марки Changan в указанный период упали на 56% с 1021 до 453 ед. А показатели реализации автомобилей марки FAW, наоборот, выросли на 22% с 363 до 442 шт. Добавим, что в отчетный месяц на российском авторынке было продано 398 машин марки Cheryeexed.

Haval сохраняет свое лидерство в РФ и по результатам продаж за три квартала этого года. В указанный период автопроизводитель реализовал 25 053 авто, увеличив показатели за тот же период прошлого года (11 647 ед.) на 115%. Chery показала более значительный прирост, объем реализации возрос на 288% с 6365 до 24 688 ед. На 71% в то же время увеличились и продажи Geely с 9741 до 16 651 ед. Количество проданных автомобилей Changan за январь-сентябрь 2021 года составило 3639 ед., что на 24% ниже прошлогоднего показателя — 4809 ед. Также за эти три квартала FAW продал россиянам 2544 автомобиля (+36%), а марка Cheryeexed — 2322 ед.