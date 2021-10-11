Toyota объявила о выходе на рынок «заряженной» версии Hilux

Компания Toyota объявила о выходе на японский рынок «заряженной» версии Hilux, подготовленной спортивным подразделением Gazoo Racing. Как и прочие модели в линейке, пикап получил приставку GR Sport в названии и ряд улучшений: от перенастроенной подвески до агрессивного обвеса и спортивных кресел. Toyota Hilux GR Sport, построенная на базе топовой комплектации, стоит на японском рынке от 4 312 000 иен (более 2,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Фото: © Toyota © Toyota

Hilux от Gazoo Racing улучшен по тому же сценарию, что и представленный недавно Land Cruiser 300 GR Sport. «Заряженный» вариант можно внешне отличить от обычного по черной решетке радиатора с сетчатым рисунком и бамперам с более агрессивным дизайном. За счет установки расширителей колесных арок пикап стал шире на 4,5 сантиметра (его ширина составляет 1,900 метра). Довершают облик 18-дюймовые черные диски.

Что же касается технических изменений, то в Toyota лишь намекнули на доработанную подвеску, за счет которой удалось «улучшить реакцию на руль и повысить ездовой комфорт», однако подробности не сообщают.

Hilux GR Sport положены спортивные кресла с комбинированной отделкой из замши и искусственной кожи с красными вставками, спортивный руль, по-иному стилизованная графика мультимедийной системы, алюминиевые накладки на педали и эмблемы GR Sport, указывающие на принадлежность к особой серии.