Анонсирован новый электрический концепт Mercedes-Maybach

Компания Mercedes-Benz анонсировала новый проект электрического концепта Mercedes-Maybach, который получит название Project Maybach. Внешность шоу-кара станет результатом совместной работы главного дизайнера концерна Daimler Гордена Вагенера и американского модельера Вирджила Абло, художественного руководителя направления мужской одежды бренда Louis Vuitton и директора лейбла Off-White. Дебют электрокара состоится 1 декабря на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами.

Фото: © Daimler © Daimler

Загадочный Project Maybach станет вторым концептуальным автомобилем Mercedes-Maybach без двигателя внутреннего сгорания после роскошного кроссовера EQS Concept, представленного на автосалоне в Мюнхене в сентябре. Особое внимание к Maybach объясняется тем, что в нынешнем году бренд отмечает 100-летний юбилей.

Daimler пока не раскрывает деталей о новом электрическом шоу-каре. Новинку характеризуют как непохожую ни на один автомобиль Mercedes-Benz, призванную «продемонстрировать возможности дизайна, не ограниченного существующими чертежами и производственными спецификациями».

Project Geländewagen

Ранее Вагенер объединялся с Абло для переосмысления внедорожника G-Class. Результатом их коллаборации стал концептуальный дизайн-проект Project Geländewagen с полностью белым кузовом, широким обвесом, сетками на окнах и нарочито спартанским интерьером. Вероятно, Project Maybach будет представлять из себя нечто не менее необычное.