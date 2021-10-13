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Анонсирован новый электрический концепт Mercedes-Maybach

Motor.ruиещё 1
2 часа назад

Компания Mercedes-Benz анонсировала новый проект электрического концепта Mercedes-Maybach, который получит название Project Maybach. Внешность шоу-кара станет результатом совместной работы главного дизайнера концерна Daimler Гордена Вагенера и американского модельера Вирджила Абло, художественного руководителя направления мужской одежды бренда Louis Vuitton и директора лейбла Off-White. Дебют электрокара состоится 1 декабря на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами.

Анонсирован новый электрический концепт Mercedes-Maybach
Фото: © Daimler© Daimler

Загадочный Project Maybach станет вторым концептуальным автомобилем Mercedes-Maybach без двигателя внутреннего сгорания после роскошного кроссовера EQS Concept, представленного на автосалоне в Мюнхене в сентябре. Особое внимание к Maybach объясняется тем, что в нынешнем году бренд отмечает 100-летний юбилей.

Daimler пока не раскрывает деталей о новом электрическом шоу-каре. Новинку характеризуют как непохожую ни на один автомобиль Mercedes-Benz, призванную «продемонстрировать возможности дизайна, не ограниченного существующими чертежами и производственными спецификациями».

Project Geländewagen

Ранее Вагенер объединялся с Абло для переосмысления внедорожника G-Class. Результатом их коллаборации стал концептуальный дизайн-проект Project Geländewagen с полностью белым кузовом, широким обвесом, сетками на окнах и нарочито спартанским интерьером. Вероятно, Project Maybach будет представлять из себя нечто не менее необычное.

Скорее всего, электрокар будет далек от серийного, как и Project Geländewagen. При этом Вагенер пообещал, что в случае с Maybach акцент будет сделан на премиальности: шоу-кар станет «олицетворением нового уровня роскоши». В свою очередь Абло описал проект как «перемещение богатого наследия Mercedes-Maybach в будущее».

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