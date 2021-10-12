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Часто ломаются, а ремонт дорогой. Названы самые хрупкие б/у кроссоверы

Car.ru
7 часов назад

Кроссоверы популярны не только на первичном, но и на вторичном рынке. И среди них есть модели, к которым нужно относиться с опаской

Названы самые хрупкие б/у кроссоверы
Фото: Car.ruCar.ru

Открывает список SsangYong Action II. Казалось бы, цена и корейское происхождение должны говорить сами за себя. Однако есть и проблемы.

Так, на отечественном рынке представлены варианты с двухлитровыми бензиновыми и дизельными агрегатами, и у каждого из них есть свои болезни. Например, бензиновый мотор отличается ненадежной ГРМ, которую зачастую хватает лишь на 50 тысяч км. В свою очередь дизель крайне чувствителен к некачественному горючему.

Наравне с двигателями хлопоты может доставить и трансмиссия. Полный привод подтекает, а подвеска не может похвастаться выносливостью.

Далее идет достаточно популярный Ford Kuga. Однако у многих автомобилей достаточно необычное сочетание двигателя и трансмиссии. Как следствие, часто возникают поломки.

Дизельный мотор на 2 литра очень капризен в части масла и горючего. Слабые стороны существуют и у бензинового мотора на 1,6 литра. Еще одна серьезная проблема – плохая работа системы охлаждения.

Наконец, стоит сказать о Kia Sportage III. Этот кроссовер достаточно популярен, но автолюбители часто жалуются на двухлитровый бензиновый мотор. У него наблюдаются проворот вкладышей, а также задиры на стенках цилиндров. Причем это наблюдается уже в рамках первых ста тысяч пробега.

В вариантах с полным приводом наблюдается отсутствие герметичности в соединениях муфты. Поэтому при езде в дождливую погоду в муфту может попасть влага.

Что касается трансмиссии, то масло в ней нуждается в замене каждые 90 тысяч километров пробега. Кроме того, часто встречаются рывки и толчки.

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