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Чем обернется покупка шин в гипермаркете

Car.ruиещё 2
2 часа назад

В сезон повышенного спроса на автошины многие крупные гипермаркеты выставляют покрышки на своих площадях. Купить новую резину можно в "Ашане", "Ленте", "Глобусе" и прочих крупных торговых сетях. Какие «подводные камни» могут ждать потребителя при покупке новой резины в гипермаркетах.

Чем обернется покупка шин в гипермаркете
Фото: Car.ruCar.ru

Ключевой особенностью ассортимента шин в гипермаркетах является упор на бюджетные модели. Обычно магазины реализуют продукцию отечественных компаний по очень демократичным ценам. В гипермаркете никто не поможет автомобилисту выбрать резину, поэтому если такая покупка планируется, нужно к ней подготовиться. Выбрать размер, ознакомиться с ассортиментом, поискать отзывы об имеющихся в продаже покрышках.

Нести тяжелую резину тоже придется самостоятельно, хотя в некоторых гипермаркетах для этих целей есть специальные грузовые тележки.

Но есть у покупки шин в гипермаркетах и свои плюсы. Как правило, весь представленный ассортимент резины произведен недавно, поскольку торговые сети не хранят шины на складах не в сезон, а делают крупные оптовые закупки к определенному сроку. Продукция сразу поступает в торговый зал.

Магазины предлагают привлекательные цены на новые шины. Они имеют возможность продавать резину на 15-20% дешевле специализированных магазинов. Такой подход также связан с крупными оптовыми закупками и минимальными издержками относительно общих расходов компании. Но стоит помнить, что найти на полках крупных магазинов продукцию именитых зарубежных компаний практически невозможно.

Бортжурнал,Ашан,
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