Когда пятидверную «Ниву» снимут с конвейера

Появилась неофициальная информация о прекращении производства пятидверной версии внедорожника «Лада Нива Легенд».

Фото: Wroom Wroom

По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», выпуск модели завершится в ноябре 2021 года. В декабрьском производственном плане компании пятидверной «Нивы» уже нет, при этом завод продолжит делать «Ниву Тревел» и трёхдверную «Ниву Легенд».

Уточним ещё раз, что это неофициальная информация: пресс-служба АвтоВАЗа традиционно не комментирует слухи и производственные планы.

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Пятидверную «Ниву» с заводским индексом ВАЗ-2131 начали выпускать в 1995 году. Долгое время машину делали силами Опытно-промышленного производства АвтоВАЗа, в конце 2015 года автомобиль «переехал» на главный конвейер. В начале этого года автомобиль получил новое имя — «Лада Нива Легенд».