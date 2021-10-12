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Пятидверная «Нива»: стало известно, когда модель снимут с производства

Wroom.ru
4 часа назад

Появилась неофициальная информация о прекращении производства пятидверной версии внедорожника «Лада Нива Легенд».

Когда пятидверную «Ниву» снимут с конвейера
Фото: WroomWroom

По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», выпуск модели завершится в ноябре 2021 года. В декабрьском производственном плане компании пятидверной «Нивы» уже нет, при этом завод продолжит делать «Ниву Тревел» и трёхдверную «Ниву Легенд».

Уточним ещё раз, что это неофициальная информация: пресс-служба АвтоВАЗа традиционно не комментирует слухи и производственные планы.

* * *

Пятидверную «Ниву» с заводским индексом ВАЗ-2131 начали выпускать в 1995 году. Долгое время машину делали силами Опытно-промышленного производства АвтоВАЗа, в конце 2015 года автомобиль «переехал» на главный конвейер. В начале этого года автомобиль получил новое имя — «Лада Нива Легенд».

Сейчас пятидверный внедорожник стоит от 727 900 рублей — на 78 тысяч дороже, чем трёхдверная версия.

Бортжурнал,Lada,Автоваз,
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