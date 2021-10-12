Новую Mazda CX-50 показали на первых официальных фото

Новый кросс Mazda CX-50 находится пока на стадии разработки. При этом внешность транспортного средства была частично рассекречена. Новинку продемонстрировали на первых официальных патентных изображениях.
Они раскрывают переднюю часть кузова машины и корму. Из снимков видно, что Mazda планирует пересмотреть фирменный дизайн модели. Авто оснастят более спортивным передним бампером, получившим длинные боковые вентиляционные отверстия, которые расположены в вертикальном положении.
Производитель изменил головную оптику и капот. Вдоль него проложили резкие выемки. Они являются нехарактерными для последних версий японского бренда. Транспортное средство комплектуют оригинальной радиаторной решеткой в виде прямоугольника с опущенной нижней гранью.
Патентные изображения демонстрируют абсолютно новые задние фонари. Они в сравнении с CX-5 стали более компактными. Mazda CX-50 должна дебютировать в следующем году.
Авто будут реализовывать на всех авторынках, на которых представлена модель CX-5. Новый кросс оснастят бензиновыми моторами. Возможно использование дизеля и гибридных силовых установок.