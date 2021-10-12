Новую Mazda CX-50 показали на первых официальных фото

Новый кросс Mazda CX-50 находится пока на стадии разработки. При этом внешность транспортного средства была частично рассекречена. Новинку продемонстрировали на первых официальных патентных изображениях.

Фото: Mazda Mazda

Они раскрывают переднюю часть кузова машины и корму. Из снимков видно, что Mazda планирует пересмотреть фирменный дизайн модели. Авто оснастят более спортивным передним бампером, получившим длинные боковые вентиляционные отверстия, которые расположены в вертикальном положении.

Mazda

Производитель изменил головную оптику и капот. Вдоль него проложили резкие выемки. Они являются нехарактерными для последних версий японского бренда. Транспортное средство комплектуют оригинальной радиаторной решеткой в виде прямоугольника с опущенной нижней гранью.

Патентные изображения демонстрируют абсолютно новые задние фонари. Они в сравнении с CX-5 стали более компактными. Mazda CX-50 должна дебютировать в следующем году.

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