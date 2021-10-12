Ford отзывает больше 120 000 внедорожников Explorer

Компания Ford отзывает 120 000 внедорожников Explorer 2011–2013 годов выпуска, которые не учувствовали в отзывной кампании 2019 года. Причиной стал задний кулак, содержащий шарнир поперечной оси с рычагом, произведенный ZF, который может заедать, что приводит к поломке подвесной части тяг задней подвески, сообщает издание Spedmee.ru. Поломка заднего рычага может привести к ДТП, особенно в зимний период.

В рамках отзыва будет затронуто 39 747 автомобилей 2011 модельного года, 41 572 автомобиля 2012 модельного года и 44 714 проданных автомобилей 2013 модельного года. Все эти машины продавались в США.