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Больше 120 000 Ford Explorer отзывает производитель

Моя Москва.онлайниещё 1
3 часа назад

Компания Ford отзывает 120 000 внедорожников Explorer 2011–2013 годов выпуска, которые не учувствовали в отзывной кампании 2019 года. Причиной стал задний кулак, содержащий шарнир поперечной оси с рычагом, произведенный ZF, который может заедать, что приводит к поломке подвесной части тяг задней подвески, сообщает издание Spedmee.ru. Поломка заднего рычага может привести к ДТП, особенно в зимний период.

Ford отзывает больше 120 000 внедорожников Explorer
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

В рамках отзыва будет затронуто 39 747 автомобилей 2011 модельного года, 41 572 автомобиля 2012 модельного года и 44 714 проданных автомобилей 2013 модельного года. Все эти машины продавались в США.

Владельцев предупредят об отзыве автомобиля с 1 ноября. Собстенники получат письмо с адресом дилерского центра Ford или Lincoln куда необходимо отвезти машину. При необходимости детали заменят бесплатно.

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