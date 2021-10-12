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Отмены не будет: свежие вести о техосмотре

Car.ru
2 часа назад

Уже долгое время законодатели различных мастей говорят об отмене техосмотра в России. Во времена президентства Медведева его даже отменяли, но лишь на короткий срок. Не проходит и месяца, как в СМИ появляются заголовки с призывами то ужесточить, то отменить технический осмотр.

Техосмотр никто не собирается отменять?
Фото: Car.ruCar.ru

Как гласит статистика, в подавляющем большинстве дорожных происшествий виноваты плохие дороги и банальное несоблюдение правил ПДД. Только в 4% ДТП обвинили ненадлежащее техническое состояние автомобиля, но и эти данные вызывают большое количество вопросов, так как техническая экспертиза проводится крайне редко и чаще в отношении аварий с дорогими автомобилями, регулярно обслуживающимися у официальных дилеров.

Очередной виток всевозможных инициатив об отмене ТО объясняется просто, таким образом их авторы попытались набрать очки перед выборами в Госдуму. Избирательный процесс закончился, а значит полностью затихли и все разговоры о техосмотре.

Появляющиеся время от времени новости о том, что в МВД обсуждается отмена — простое «замазывание» вопроса. Отсутствуют любые даты и сроки, нет даже разговоров о конкретных изменениях, а значит все автолюбители РФ в обозримом будущем продолжат платить станциям техосмотра за симуляцию работы.

Бортжурнал,Госдума,МВД,
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