Техосмотр никто не собирается отменять?

Уже долгое время законодатели различных мастей говорят об отмене техосмотра в России. Во времена президентства Медведева его даже отменяли, но лишь на короткий срок. Не проходит и месяца, как в СМИ появляются заголовки с призывами то ужесточить, то отменить технический осмотр.

Как гласит статистика, в подавляющем большинстве дорожных происшествий виноваты плохие дороги и банальное несоблюдение правил ПДД. Только в 4% ДТП обвинили ненадлежащее техническое состояние автомобиля, но и эти данные вызывают большое количество вопросов, так как техническая экспертиза проводится крайне редко и чаще в отношении аварий с дорогими автомобилями, регулярно обслуживающимися у официальных дилеров.

Очередной виток всевозможных инициатив об отмене ТО объясняется просто, таким образом их авторы попытались набрать очки перед выборами в Госдуму. Избирательный процесс закончился, а значит полностью затихли и все разговоры о техосмотре.