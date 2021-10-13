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Безопасная сделка: как правильно покупать автомобиль онлайн

Мир24
1 час назад

При покупке автомобиля через интернет нужно обязательно проверять комплектацию машины и внимательно читать договор. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов, сообщает Москва 24.

Безопасная сделка: как правильно покупать автомобиль онлайн
Фото: Mir24.tv / Игорь МедведевMir24.tv / Игорь Медведев

Кроме того, при переводе денег за приглянувшийся автомобиль нужно быть особенно внимательными.

«Любая ошибка в счете или у оператора грозит тем, что деньги уйдут не туда. Их придется как-то вызволять», – отметил Ломанов.

После того, как автомобиль придет с завода, следует проверить комплектацию. Бывает так, что человек оплачивает дополнительные опции, а на заводе произошла ошибка, и машина приходит без подогрева сидений и лобового стекла. Принимать автомобиль лучше с привлечением профессионала, который осмотрит покупку, проверит состояние авто и укажет на недочеты.

Кроме того, особое внимание стоит уделить договору. Желательно показать его специалистам и проконсультироваться с юристами, чтобы избежать навязывания дополнительных опций и ненужных трат.

«Говорить об опасности покупок автомобилей онлайн нельзя. В целом все точно так же, как и с помощью шоурума. Вполне вероятно, что рано или поздно все придет к онлайн-торговле автомобилями. На сегодняшний момент до этого еще очень далеко», – заключил автоэксперт.

Бортжурнал,Андрей Ломанов,
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