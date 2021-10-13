Безопасная сделка: как правильно покупать автомобиль онлайн

При покупке автомобиля через интернет нужно обязательно проверять комплектацию машины и внимательно читать договор. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов, сообщает Москва 24.

Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев Mir24.tv / Игорь Медведев

Кроме того, при переводе денег за приглянувшийся автомобиль нужно быть особенно внимательными.

«Любая ошибка в счете или у оператора грозит тем, что деньги уйдут не туда. Их придется как-то вызволять», – отметил Ломанов.

После того, как автомобиль придет с завода, следует проверить комплектацию. Бывает так, что человек оплачивает дополнительные опции, а на заводе произошла ошибка, и машина приходит без подогрева сидений и лобового стекла. Принимать автомобиль лучше с привлечением профессионала, который осмотрит покупку, проверит состояние авто и укажет на недочеты.

Кроме того, особое внимание стоит уделить договору. Желательно показать его специалистам и проконсультироваться с юристами, чтобы избежать навязывания дополнительных опций и ненужных трат.