Можно ли устанавливать ГБО на авто из США

Американские автомобили пользуются популярностью у россиян. На сегодняшний день остается актуальным вопрос относительно установки газобаллонного оборудования на американский транспорт.

Установить ГБО можно далеко не на каждую машину. Здесь нужно принять во внимание разнообразие двигателей и прочие технические параметры авто.

Выделяются три вида двигателей, в зависимости от того, какое топливо они потребляют. Это может быть бензин, дизельное топливо и газ. Имеет значение расположение цилиндров. В свою очередь бензиновые двигатели различаются типами впрыска.

Американские автомобили, подходящие под газовое топливо, имеют инжекторный тип впрыска. Данная система более безопасна и экологична. Практически все американские модели, которые работают на бензине, готовы к переоборудованию под ГБО.

Кроме того, ГБО можно установить на Хонда Аккорд, Тойота Камри, Фольксваген Тигуан, Пассат, Гольф, Форд Фьюжн, Киа Соренто и Оптима, Джип Компасс и некоторые другие. Газовое оборудование можно поставить и на дизельные двигатели.