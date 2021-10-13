Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 82.94
Войти в почту

Можно ли устанавливать ГБО на авто из США

Car.ru
4 часа назад

Американские автомобили пользуются популярностью у россиян. На сегодняшний день остается актуальным вопрос относительно установки газобаллонного оборудования на американский транспорт.

Можно ли устанавливать ГБО на авто из США
Фото: Car.ruCar.ru

Установить ГБО можно далеко не на каждую машину. Здесь нужно принять во внимание разнообразие двигателей и прочие технические параметры авто.

Выделяются три вида двигателей, в зависимости от того, какое топливо они потребляют. Это может быть бензин, дизельное топливо и газ. Имеет значение расположение цилиндров. В свою очередь бензиновые двигатели различаются типами впрыска.

Американские автомобили, подходящие под газовое топливо, имеют инжекторный тип впрыска. Данная система более безопасна и экологична. Практически все американские модели, которые работают на бензине, готовы к переоборудованию под ГБО.

Кроме того, ГБО можно установить на Хонда Аккорд, Тойота Камри, Фольксваген Тигуан, Пассат, Гольф, Форд Фьюжн, Киа Соренто и Оптима, Джип Компасс и некоторые другие. Газовое оборудование можно поставить и на дизельные двигатели.

При установке ГБО следует учесть, что система непосредственного впрыска нуждается в особенной прошивке ЭБУ, которая уникальна для каждого двигателя.

Бортжурнал,Kia,Toyota,Honda,Volkswagen,VolksWagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители