Lada Vesta стали продавать за 1,8 млн рублей

Цена Lada Vesta SW Cross в одном из московских дилерских центров выросла почти до 1,8 млн рублей. Фотография со списком оснащения и стоимостью машины появилась в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta FL».

Фото: LADA LADA

Минимальная розничная цена Lada Vesta SW Cross в комплектации «Lada EnjoY Pro» со 113-сильным мотором составляет 1 199 900 рублей. У дилера «Автогермес-Запад» такой автомобиль стоит почти на 600 тыс. руб. дороже — 1 773 500 рублей.

В перечне дополнительного оборудования, которым дилер оснастил автомобиль, указаны ковры в салон и багажник, сигнализация, шумопоглощающий материал, брызговики, защита картера, подкрылки с шумоизоляцией, защитная сетка радиатора, тяговое сцепное устройство, проводка фаркопа, тонировочная пленка, пневмогидравлический упор капота и видеорегистратор.