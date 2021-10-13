Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 82.94
Войти в почту

Lada Vesta стали продавать за 1,8 млн рублей

Газета.Ru
1 час назад

Цена Lada Vesta SW Cross в одном из московских дилерских центров выросла почти до 1,8 млн рублей. Фотография со списком оснащения и стоимостью машины появилась в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta FL».

Lada Vesta стали продавать за 1,8 млн рублей
Фото: LADALADA

Минимальная розничная цена Lada Vesta SW Cross в комплектации «Lada EnjoY Pro» со 113-сильным мотором составляет 1 199 900 рублей. У дилера «Автогермес-Запад» такой автомобиль стоит почти на 600 тыс. руб. дороже — 1 773 500 рублей.

В перечне дополнительного оборудования, которым дилер оснастил автомобиль, указаны ковры в салон и багажник, сигнализация, шумопоглощающий материал, брызговики, защита картера, подкрылки с шумоизоляцией, защитная сетка радиатора, тяговое сцепное устройство, проводка фаркопа, тонировочная пленка, пневмогидравлический упор капота и видеорегистратор.

Ранее «Газета. Ru» рассказала о том, как дилеры наживаются на покупателях новых машин. Отпускные цены автопроизводителей продолжают расти, но и дилеры требуют доплаты в сотни тысяч рублей.

Бортжурнал,Lada Vesta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители