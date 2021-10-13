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Как не пожалеть о покупке ароматизатора в автомобиль

Car.ru
1 час назад

Многие владельцы привыкли украшать атмосферу своего автомобиля специальными ароматизаторами. Эксперты уверены, легкомысленный подбор подобного аксессуара может создать водителю проблемы.

Как не пожалеть о покупке ароматизатора в автомобиль
Фото: Car.ruCar.ru

При выборе ароматов стоит избегать слишком тяжёлых запахов - салон автомобиля является замкнутым пространством, что сильно влияет на обоняние. Нужно понимать, аромат обеспечивают химические вещества, и в высокой концентрации они способны привести к головной боли. Не стоит выбирать успокаивающие запахи вроде сандала, лаванды или розы, это вызывает сонливость. Лучше отдать предпочтение цитрусовым ароматам, можжевельнику или кориандру.

Если производитель предложил освежитель в виде спрея, стоит убедиться, что тот не наносит вред пластиковым поверхностям. Нередко освежитель с распылителем оставляет трудновыводимые пятна, избавиться от которых могут только профессионалы, но это обойдется в значительную сумму.

Чтобы не испытывать разочарование от покупки некачественного освежителя, вскрыть приобретённый товар стоит прямо в магазине. Повреждённая упаковка или нарушение условий хранения могут привести к тому, что ароматизатор будет иметь очень слабый запах или вообще не пахнуть. В таком случае закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от покупки и вернуть брак продавцу.

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