Как не пожалеть о покупке ароматизатора в автомобиль

Многие владельцы привыкли украшать атмосферу своего автомобиля специальными ароматизаторами. Эксперты уверены, легкомысленный подбор подобного аксессуара может создать водителю проблемы.

При выборе ароматов стоит избегать слишком тяжёлых запахов - салон автомобиля является замкнутым пространством, что сильно влияет на обоняние. Нужно понимать, аромат обеспечивают химические вещества, и в высокой концентрации они способны привести к головной боли. Не стоит выбирать успокаивающие запахи вроде сандала, лаванды или розы, это вызывает сонливость. Лучше отдать предпочтение цитрусовым ароматам, можжевельнику или кориандру.

Если производитель предложил освежитель в виде спрея, стоит убедиться, что тот не наносит вред пластиковым поверхностям. Нередко освежитель с распылителем оставляет трудновыводимые пятна, избавиться от которых могут только профессионалы, но это обойдется в значительную сумму.