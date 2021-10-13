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Появились первые "живые" фото нового кроссовера Toyota Frontlander

Российская Газета
1 час назад

В конце сентября стало известно, что в модельном ряду Toyota появится новая модель - Frontlander. Министерство информационных технологий и промышленности Китая опубликовало "живые" фото новинки.

Toyota Frontlander: первые "живые" фото кроссовера
Фото: МИТП КНРМИТП КНР

Выпуском Frontlander займётся совместное предприятие GAC-Toyota, и новинка, как оказалось, является копией Corolla Cross для рынка Японии. Как это часто бывает, оригинал будет продаваться с двойником, и Corolla Cross с дизайном, как для США, будет производиться другим СП - FAW-Toyota. Различия автомобилей заключаются только во внешнем обвесе, а по салону и опциональному оснащению машины одинаковы.

Известно, что автомобили будут оснащаться безнаддувным бензиновым двигателем 2.0 литра мощностью 171 л.с. Привод в Китае, скорее всего, будет передним, хотя в адаптации модели для рынка Соединённых Штатов у неё есть версии с подключаемой задней осью.

МИТП КНР

Мировая премьера Toyota Corolla Cross состоялась летом 2020 года , она дебютировала для рынков стран Латинской Америки, в будущем география продаж может быть расширена за счёт Европы.

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