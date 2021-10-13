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На Украине решили упростить Lada Granta

Газета.Ru
1 час назад

На Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) решили начать сборку собственной вариации Lada Granta, пишет «Вся Власть».

На Украине решили упростить Lada Granta
Фото: Ольга Дворная/ТАССОльга Дворная/ТАСС

ЗАЗ внесет корректировки в одну из комплектаций, сделав автомобиль дешевле — на Украине такие машины будут продаваться без кондиционера и аудиосистемы. Подобные недорогие комплектации уже предусмотрены для Lada Vesta и X-Ray.

Сообщается, что о снижении цен на предприятии задумались после подорожания поставляемых из России машинокомплектов. Так, «АвтоВАЗ» пять раз повышал цены на машинокомплекты на 1-2%. Сейчас на Украине Lada Granta стоит от 240 тыс. гривен.

Также отмечается, что ЗАЗ готовится к выпуску Kia Rio и хэтчбека Kia Rio X. В сентябре 2021 года на запорожском предприятии собрали 485 легковых авто, что на 18,9% больше, чем в августе и почти в два раза больше, чем в сентябре прошлого года.

В России Lada Granta стоит от 550 900 рублей. В октябре всему модельному ряду «АвтоВАЗа» пообещали очередное подорожание.

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