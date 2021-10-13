На какие лампочки на "приборке" можно не обращать внимания

Лампочки на приборной панели автомобиля загораются не зря, каждый раз сигнализируя о тех или иных проблемах. Но значимость этих проблем для машины и ее пассажиров может значительно различаться. На какие индикаторы можно не обращать внимания, объяснили эксперты.

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Омывайка

Один из самых безобидных "огоньков", знакомый каждому автовладельцу, сигнализирует о низком уровне омывающей жидкости. Когда на улице сухая погода, с остатками "омывайки" можно ездить неделями и не испытывать никакого дискомфорта.

Ремень

Бывает, что на кресле никто не сидит, но лампочка все равно горит. Это возможно, например, при выходе датчика из строя. Менять эту деталь или искать "глюк" в электропроводке – довольно хлопотная процедура. Также сигнал может загораться, когда датчик в кресле принимает тяжелый груз за сидящего человека.

Подушка

Еще один горящий индикатор, на который можно не обращать внимания – сигнал о неработающей подушке безопасности, пишет портал "Автовзгляд". Как правило, он загорается после ее срабатывания и не гаснет до последующего ремонта автомобиля. Стоимость новой подушки немаленькая, и некоторые автовладельцы просто экономят на ее замене.

Check Engine

После очередной заправки бензином на приборной панели может появиться значок неисправного двигателя. Не нужно сразу ехать в автосервис. Причиной может быть плохое качество залитого бензина. Специалисты рекомендуют на небольшой скорости доехать до ближайшей АЗС, на которой топливо заведомо качественное. Нужно долить бензин в бак, желательно, заполнив его "под завязку". Как только новое горючее заполнит топливопровод и систему впрыска, лампа, скорее всего, погаснет.