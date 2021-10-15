Лишение прав за долги: миф или реальность?

«Конечно, можно предположить, что любой суд легко одобрит просьбу пристава и даст ему согласие на введение таких ограничений для должника. Однако, поскольку подавляющее большинство административных штрафов назначается в автоматическом режиме (то есть не судами, а ГАИ) — ни о каком «массовом лишении прав», как это преподносится нам, речь идти не может. Да и обращаться в суды с заявлениями в отношении миллионов (!!!) должников по штрафам приставы не только не захотят, но и не смогут (при их-то загрузке!)» — заявил Радько и посоветовал проверить наличие своих долгов по всем доступным источникам.