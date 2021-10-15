Лишение прав за долги: миф или реальность?

Юрист Сергей Радько в публикации на Facebook опроверг слухи о том, что российских водителей начнут лишать прав за долги по штрафам, алиментам и неоплату услуг каршеринга.
В 2015 году судебные приставы получили полномочия приостанавливать действие водительских прав у должников по некоторым видам неисполненных обязательств. Если ГИБДД во время проверки документов у водителя выяснит, что его удостоверение временно не действует, автомобилиста могут лишить прав сроком до года, а машину отправить на спецстоянку.
Радько объяснил, что такая мера может применяться только в отношении некоторых должников, не исполняющих лишь отдельные обязательства. В их числе: плата алиментов; возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца; вред, причиненный преступлением; требования, связанные с воспитанием детей; взыскание штрафа за нарушение ПДД; размер задолженности более 10 тысяч рублей. Как отметил юрист, услуг каршеринга в этом списке нет.
Кроме того, только на основании судебного акта могут возникать обязательства, из-за которых пристав может временно лишить водителя прав. В перечень таких обязательств входят взыскание алиментов, споры о детях и другие. Если штраф назначен сотрудником ГИБДД или иного органа, но не судом, пристав самостоятельно ограничить право управления не может (ему потребуется отдельное решение суда).
«Конечно, можно предположить, что любой суд легко одобрит просьбу пристава и даст ему согласие на введение таких ограничений для должника. Однако, поскольку подавляющее большинство административных штрафов назначается в автоматическом режиме (то есть не судами, а ГАИ) — ни о каком «массовом лишении прав», как это преподносится нам, речь идти не может. Да и обращаться в суды с заявлениями в отношении миллионов (!!!) должников по штрафам приставы не только не захотят, но и не смогут (при их-то загрузке!)» — заявил Радько и посоветовал проверить наличие своих долгов по всем доступным источникам.