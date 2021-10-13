Срок годности у автомобильных шин — что нужно знать

Вопрос о сроке службы автомобильных покрышек волнует не только автомобилистов, но и производителей данной продукции. Технических трудностей для обеспечения сохранности резины не существует, но данная тема касается правовой и экономической сферы, как ни странно. Не совсем выгодно вкладывать лишние средства, чтобы обеспечить большую стойкость покрышек, если срок эксплуатации ограничивается законами, а конкуренты действовать по такому же принципу не планируют.
Сперва нужно определить, что именно принято называть сроком годности автомобильных покрышек. Это гарантированное время, в течение которого от шин можно не ждать каких-либо сюрпризов. Производитель, в свою очередь, уверен, что его продукция на всем времени срока будет полностью соответствовать заявленным характеристикам. Законодательные документы и заводские нормативы должны конкретизировать данные.
По ГОСТу 4754-97, который устанавливает свойства поступающих на рынок моделей покрышек для легковых транспортных средств, минимально допустимый срок годности составляет 5 лет. Получается, что все производители должны давать гарантию, что при соблюдении всех установленных правил эксплуатации никаких проблем с колесами возникать не должно. Продукция за этот срок полностью сохранит заявленные свойства. Это правило совсем не говорит о том, что через 5 лет покрышки пора отправлять на свалку. Но именно к этому сроку они могут частично утратить некоторые свойства.
Многие опытные автомобилисты, да и производители шин заверяют, что некоторые покрышки при должном обслуживании могут эксплуатироваться и 10 лет. Но в таком случае водитель самостоятельно берет на себя ответственность за безопасность во время передвижения. Шина утрачивает многие параметры незаметно для автовладельца. Это, в свою очередь, сказывается на безопасности передвижения. Среди таких характеристик можно отметить сцепные свойства резиновой смеси протектора с дорожным покрытием. Еще один параметр - прочность корда, который отвечает за правильную форму профиля покрышки с рабочим давлением. Герметичность шины тоже может нарушаться со временем - это может отразиться внезапной потерей давления, что равносильно полноценному разрушению. Если следовать рекомендациям ГОСТа, можно существенно снизить вероятность возникновения таких проблем.
Если кто-то верит в то, что резина за 10 лет не меняет свои свойства, скорее всего речь идет о летних покрышках. Они изначально имеют более стойкий состав смеси, а также прочный корд с минимальной приверженностью к боковым уводам. Но этот же фактор имеет обратную сторону. Дело в том, что летние покрышки подвергаются более жесткой эксплуатации. Это можно объяснить более высокой скоростью и температурой - это 2 главных врага дорожной резины. Поэтому на серьезную прочность летних покрышек надеяться не стоит. Даже дорогие и высококачественные шины рекомендуется менять раз в 6 лет, не обращая внимание на остаточную глубину протектора.
Зимняя резина намного мягче, так как должна работать при низких температурах без повышения жесткости. Любой зимний тип, в числе которых липучка или шипованные покрышки, именно с этим фактором гарантируют сцепные свойства.
Ламели шин отличаются гибкостью и геометрическими размерами, которые обеспечивают максимальное прилегание ребер ко льду. Именно так работает нешипованная резина. Но некоторые автомобилисты всерьез думают, что липучки работают по принципу прилипания к дороге. Шипованные покрышки должны удерживать стальные зацепы в гнездах, но в то же время они обеспечивают им строго определенную свободу. Если протектор утрачивает важное для него свойство эластичности, можно позабыть о качественных сцепных характеристиках. В некоторых случаях даже на холодном асфальте снижается безопасность передвижения с такой резиной.
Еще один интересный вопрос - как долго может храниться резина без использования? Если обеспечивать идеальные условия при хранении покрышек, срок службы все равно будет ограничиваться гарантийным. Дело в том, что контакт с кислородом вызывает реакции в резине. Приобретать шины, которые хранились и не использовались 5 лет - не лучший вариант. На начальном этапе использования после этого материал может вести себя стабильно, но уже через год резина окажется непригодной.
Как определить просроченные шины - не менее интересующая тема. По стандарту, дата производства у них указана в овальной отливке на боковой стороне. Она состоит из 4 цифр. Две первые указывают на неделю в году, а вторые - последние цифры года выпуска. Остается прибавить к этому сроку 5 лет и узнать, когда именно резина отслужила свой срок.
Когда шины нельзя использовать. Состояние покрышек - главный фактор безопасности. Поэтому об использовании не может идти речи, если глубина протектора не отвечает регламенту, срок годности значительно превышен, на поверхности есть глубокие порезы и прочие повреждения, покрышка подвергалась неравномерному износу, ниша не может держать давление, колесо не балансируется.
Итог. От состояния покрышек зависит безопасность передвижения транспортного средства. Обращать внимание нужно не только на состояние резины, но и на срок службы.