Срок годности у автомобильных шин — что нужно знать

Вопрос о сроке службы автомобильных покрышек волнует не только автомобилистов, но и производителей данной продукции. Технических трудностей для обеспечения сохранности резины не существует, но данная тема касается правовой и экономической сферы, как ни странно. Не совсем выгодно вкладывать лишние средства, чтобы обеспечить большую стойкость покрышек, если срок эксплуатации ограничивается законами, а конкуренты действовать по такому же принципу не планируют.

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Сперва нужно определить, что именно принято называть сроком годности автомобильных покрышек. Это гарантированное время, в течение которого от шин можно не ждать каких-либо сюрпризов. Производитель, в свою очередь, уверен, что его продукция на всем времени срока будет полностью соответствовать заявленным характеристикам. Законодательные документы и заводские нормативы должны конкретизировать данные.

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По ГОСТу 4754-97, который устанавливает свойства поступающих на рынок моделей покрышек для легковых транспортных средств, минимально допустимый срок годности составляет 5 лет. Получается, что все производители должны давать гарантию, что при соблюдении всех установленных правил эксплуатации никаких проблем с колесами возникать не должно. Продукция за этот срок полностью сохранит заявленные свойства. Это правило совсем не говорит о том, что через 5 лет покрышки пора отправлять на свалку. Но именно к этому сроку они могут частично утратить некоторые свойства.

Многие опытные автомобилисты, да и производители шин заверяют, что некоторые покрышки при должном обслуживании могут эксплуатироваться и 10 лет. Но в таком случае водитель самостоятельно берет на себя ответственность за безопасность во время передвижения. Шина утрачивает многие параметры незаметно для автовладельца. Это, в свою очередь, сказывается на безопасности передвижения. Среди таких характеристик можно отметить сцепные свойства резиновой смеси протектора с дорожным покрытием. Еще один параметр - прочность корда, который отвечает за правильную форму профиля покрышки с рабочим давлением. Герметичность шины тоже может нарушаться со временем - это может отразиться внезапной потерей давления, что равносильно полноценному разрушению. Если следовать рекомендациям ГОСТа, можно существенно снизить вероятность возникновения таких проблем.

Если кто-то верит в то, что резина за 10 лет не меняет свои свойства, скорее всего речь идет о летних покрышках. Они изначально имеют более стойкий состав смеси, а также прочный корд с минимальной приверженностью к боковым уводам. Но этот же фактор имеет обратную сторону. Дело в том, что летние покрышки подвергаются более жесткой эксплуатации. Это можно объяснить более высокой скоростью и температурой - это 2 главных врага дорожной резины. Поэтому на серьезную прочность летних покрышек надеяться не стоит. Даже дорогие и высококачественные шины рекомендуется менять раз в 6 лет, не обращая внимание на остаточную глубину протектора.

Зимняя резина намного мягче, так как должна работать при низких температурах без повышения жесткости. Любой зимний тип, в числе которых липучка или шипованные покрышки, именно с этим фактором гарантируют сцепные свойства.

Ламели шин отличаются гибкостью и геометрическими размерами, которые обеспечивают максимальное прилегание ребер ко льду. Именно так работает нешипованная резина. Но некоторые автомобилисты всерьез думают, что липучки работают по принципу прилипания к дороге. Шипованные покрышки должны удерживать стальные зацепы в гнездах, но в то же время они обеспечивают им строго определенную свободу. Если протектор утрачивает важное для него свойство эластичности, можно позабыть о качественных сцепных характеристиках. В некоторых случаях даже на холодном асфальте снижается безопасность передвижения с такой резиной.

Еще один интересный вопрос - как долго может храниться резина без использования? Если обеспечивать идеальные условия при хранении покрышек, срок службы все равно будет ограничиваться гарантийным. Дело в том, что контакт с кислородом вызывает реакции в резине. Приобретать шины, которые хранились и не использовались 5 лет - не лучший вариант. На начальном этапе использования после этого материал может вести себя стабильно, но уже через год резина окажется непригодной.

Как определить просроченные шины - не менее интересующая тема. По стандарту, дата производства у них указана в овальной отливке на боковой стороне. Она состоит из 4 цифр. Две первые указывают на неделю в году, а вторые - последние цифры года выпуска. Остается прибавить к этому сроку 5 лет и узнать, когда именно резина отслужила свой срок.

Когда шины нельзя использовать. Состояние покрышек - главный фактор безопасности. Поэтому об использовании не может идти речи, если глубина протектора не отвечает регламенту, срок годности значительно превышен, на поверхности есть глубокие порезы и прочие повреждения, покрышка подвергалась неравномерному износу, ниша не может держать давление, колесо не балансируется.