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Хочешь укусить сотрудника ГИБДД? Вот какие грозят последствия

Quto.ru
1 час назад

Житель Благовещенска попал под уголовное преследование за то, что, якобы, применил насилие в отношении сотрудника представителя власти, а именно сотрудника ДПС. Благовещенский городской суд оценил укус за палец в два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

О рассмотрении уголовного дела рассказал Благовещенский городской суд в своем Instagram-аккаунте. История началась с того, что в декабре 2020 года автомобиль осуждённого был остановлен экипажем ДПС. Представители власти предположили, что автомобилист пьян, на это указывали показания алкотестера. Чтобы доказать обратное, подозреваемый вместе с полицейскими проехал на служебном авто в наркологический диспансер, однако зайти внутрь здания отказался и попытался скрыться от инспекторов.

Когда полицейские потребовали от нарушителя остановиться, водитель проигнорировал требование. Инспекторы были вынуждены прибегнуть к применению силы. В момент, когда мужчина уже лежал на земле, полицейский попытался взять нарушителя за руку, но был укушен за палец и почувствовал боль.

Подсудимый свою вину признать отказался, сославшись на то, что не кусал инспектора осознанно. По его версии, палец ДПСника попал в его рот случайно. Суд посчитал вину автомобилиста доказанной. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало то, что в момент инцидента гражданин был пьян, а обстоятельством, смягчающим наказание, – то, что преступление гражданин совершил впервые.

Решением Благовещенского городского суда водителя приговорили по части 2 статьи 318 УК РФ к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого его обязали выплатить потерпевшему 50 000 рублей за причинение морального вреда.

Бортжурнал,ФСИН,ГИБДД,
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