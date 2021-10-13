Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД

Некоторые водители сетуют на то, что их часто останавливают сотрудники ГИБДД. Какие признаки наводят стража порядка на подозрение и вынуждают его остановить авто?

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Прежде всего, сотрудники ГИБДД выявляют на дороге тех, кто представляет опасность для окружающих. Главным образом, это нетрезвые водители, которых стражи порядка обнаруживают по подозрительным признакам. Это могут быть солнечные очки, надетые в пасмурную погоду, опущенный солнцезащитный козырек, скрывающий глаза.

Нетрезвого водителя выдает и медленная езда, суетливые движения, неряшливый внешний вид, зевота. Кажется, что издалека многие из перечисленных вещей незаметны. Однако следует иметь в виду, что большинство сотрудников ГИБДД первоначально рассматривают именно водителя, а уже потом транспортное средство.

Некоторые внешние признаки могут говорить о том, что автомобилист едет на неисправной машине. Подозрение вызывают слишком старые автомобили, с проржавевшим кузовом. Стражи порядка считают своим долгом проверять владельцев подобных транспортных средств.

Сотрудникам ДПС не нравится вызывающее поведение водителей, которые всяческие стараются привлечь к себе внимание окружающих. Как правило, это очень молодые автомобилисты, только что севшие за руль. Они тонируют свои авто, устанавливают мощные акустические системы, ездят на высоких скоростях. Подобное поведение раздражает как инспекторов ГИБДД, как и большинство адекватных водителей.