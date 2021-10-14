Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения

Mitsubishi готовится к премьере Outlander PHEV четвертой генерации, намеченной на 28 октября. Чтобы подогреть интерес к гибридной версии, которая дебютирует на восемь месяцев позже обычного кроссовера, компания рассекретила ее экстерьер и салон, оставив в тайне технические характеристики. Впрочем, значительных отличий от бензинового варианта не видно: внешне PHEV можно будет узнать разве что по дополнительному лючку зарядки, черной крыше и шильдикам на дверях.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Mitsubishi Outlander сменил поколение в начале 2021 года, и до сих пор параллельно с «четвертым» кроссовером продается гибридный вариант третьей генерации. Это объясняется тем, что на разработку нового Outlander PHEV производителю понадобилось дополнительное время.

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Теперь же электрифицированный Outlander готов к премьере. Модель предложат с 10 цветами кузова на выбор, включая новый оттенок Black Diamond, и двухцветными колесными дисками размерностью 20 дюймов, как у версии с ДВС.

Салоны двух вариантов идентичны, если не считать слегка измененного наполнения приборной панели, на которой у гибрида отображается уровень заряда аккумулятора. Что касается отличий от PHEV-версией прошлой генерации, то новинку отличают трехрядная конфигурация салона, недоступная для предшественника, а также более качественные материалы и современная электроника.

Подробности о технической «начинке» нового гибрида Mitsubishi пока не раскрывает. Ожидается, что он получит новую, более мощную силовую установку и увеличенную батарею, которая обеспечит больший запас хода на электротяге. Позже такой Outlander может обзавестись версией от спортивного подразделения Ralliart: кроссоверу прочат более «агрессивную» внешность, повышенную производительность и даже культовое название Evolution, исчезнувшее вместе с Lancer.