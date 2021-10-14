Kia выпустит в Европе «прощальную» версию Sportage

Официальные дилеры корейского концерна Kia распрощаются с кроссовером Sportage в Европе.
Касается это только актуальной генерации модели, которая получит «прощальную» версию перед выходом нового поколения. Обновленная машина будет представлена в ярком и более привлекательном виде. Техническая часть автомобиля во многом уступает корейскому кроссоверу Hyundai Tucson, хотя его предшественник многим понравился.
Специальная модификация основана на версии Edition 7 начального уровня, но дополнена несколькими нужными модификациями, в частности: навигационной системой и автоматическим кондиционером. Кроме того, оснащение новинки включит в себя: функцию интеграции со смартфоном, громкую связь Bluetooth, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, кожаный руль, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, центральный замок с дистанционным радиоуправлением и 16 дюймовые литые диски.
Под капотом расположен 1,6 литровый мотор. Его мощность составляет 132 лошадиных силы. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Для разгона до первой сони нужно 11,5 секунды. Стоимость новинки составит 23 990 евро или 1,99 млн рублей.