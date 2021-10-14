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Компания Kia распрощается с кроссовером Sportage в Европе

Car.ru
54 минуты назад

Официальные дилеры корейского концерна Kia распрощаются с кроссовером Sportage в Европе.

Kia выпустит в Европе «прощальную» версию Sportage
Фото: Car.ruCar.ru

Касается это только актуальной генерации модели, которая получит «прощальную» версию перед выходом нового поколения. Обновленная машина будет представлена в ярком и более привлекательном виде. Техническая часть автомобиля во многом уступает корейскому кроссоверу Hyundai Tucson, хотя его предшественник многим понравился.

Специальная модификация основана на версии Edition 7 начального уровня, но дополнена несколькими нужными модификациями, в частности: навигационной системой и автоматическим кондиционером. Кроме того, оснащение новинки включит в себя: функцию интеграции со смартфоном, громкую связь Bluetooth, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, кожаный руль, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, центральный замок с дистанционным радиоуправлением и 16 дюймовые литые диски.

Под капотом расположен 1,6 литровый мотор. Его мощность составляет 132 лошадиных силы. Вместе с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Для разгона до первой сони нужно 11,5 секунды. Стоимость новинки составит 23 990 евро или 1,99 млн рублей.

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