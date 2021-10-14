Kia выпустит в Европе «прощальную» версию Sportage

Официальные дилеры корейского концерна Kia распрощаются с кроссовером Sportage в Европе.

Касается это только актуальной генерации модели, которая получит «прощальную» версию перед выходом нового поколения. Обновленная машина будет представлена в ярком и более привлекательном виде. Техническая часть автомобиля во многом уступает корейскому кроссоверу Hyundai Tucson, хотя его предшественник многим понравился.

Специальная модификация основана на версии Edition 7 начального уровня, но дополнена несколькими нужными модификациями, в частности: навигационной системой и автоматическим кондиционером. Кроме того, оснащение новинки включит в себя: функцию интеграции со смартфоном, громкую связь Bluetooth, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, кожаный руль, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, центральный замок с дистанционным радиоуправлением и 16 дюймовые литые диски.