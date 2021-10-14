После изъятия машины автомобилист оплатил 58 штрафов

Судебные приставы изъяли у читинца автомобиль, тем самым принудили его оплатить 58 штрафов ГИБДД на общую сумму 24800 рублей, сообщает пресс – служба УФССП по Забайкальскому краю.

В сообщении говорится, что должник не торопился оплачивать штрафы, сведений о его местонахождении не было и мужчина был объявлен в розыск. В результате розыскных мероприятий должника установили, а его транспортное средство сотрудниками органа принудительного исполнения было изъято.