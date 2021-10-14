После изъятия машины автомобилист оплатил 58 штрафов

Судебные приставы изъяли у читинца автомобиль, тем самым принудили его оплатить 58 штрафов ГИБДД на общую сумму 24800 рублей, сообщает пресс – служба УФССП по Забайкальскому краю.
В сообщении говорится, что должник не торопился оплачивать штрафы, сведений о его местонахождении не было и мужчина был объявлен в розыск. В результате розыскных мероприятий должника установили, а его транспортное средство сотрудниками органа принудительного исполнения было изъято.
На следующий день после изъятия авто правонарушитель предоставил документ об оплате всех штрафов, также ему пришлось заплатить более 46 тысяч исполнительского сбора.