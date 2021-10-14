«Гелендваген» превратился в настоящий вездеход

Немецкая компания Delta4x4, занимающаяся подготовкой автомобилей к бездорожью, представила свою версию актуального Mercedes-Benz G-Class. В результате доработок автомобиль получил увеличенный дорожный просвет для проезда по каменистым тропам и глубоким лужам, расширенные колесные арки и новые колеса, обутые во внедорожные покрышки. Спереди появился «кенгурятник» с дополнительной оптикой, а на крыше – опциональный багажник с «люстрами».

Фото: © Delta4x4 © Delta4x4

Тюнеры укомплектовали внедорожник подвеской Bilstein и собственным лифт-комплектом, благодаря чему клиренс вырос до 290 миллиметров, а углы въезда и съезда – примерно до 35 градусов. 80-миллиметровые расширители передних и задних колесных арок вмещают новые колеса с внедорожными шинами.

Delta4x4

На выбор предлагают несколько вариантов дисков и покрышек от Mickey Thompson, Cooper и Yokohama: от 18-дюймовых с шинами размерностью 285/60 спереди и 305/60 сзади до 23-дюймовых (305/35 и 305/40 соответственно). Стоимость внедорожного пакета не раскрывается.

Это уже не первый доработанный Delta4x4 «Гелендваген» нынешнего поколения. Два года назад в немецком ателье внедорожник выкрасили в яркий желтый цвет, знакомый по экстремальной заводской версии G-Class 4×4², оснастили безальтернативными колесами и пружинами Eibach.