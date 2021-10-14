Какие автомобили с пробегом дорожают быстрее

Кроссоверы японских марок в возрасте 7 лет на вторичном рынке России дорожают в среднем медленнее, чем аналогичные по классу машины европейских и корейских брендов. К такому выводу пришло агентство "Автостат" по результатам мониторинга и анализа предложений на рынке подержанных автомобилей.

Так, 7-летняя Mazda CX-5 с января по сентябрь нынешнего года в среднем подорожала на 6%. А вот средняя цена Toyota RAV4 того же возраста за это время выросла на 7%. Другие популярные японские кроссоверы - Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai - с начала года стали дороже на 9%.

За тот же период корейские аналоги прибавили в цене сильнее. Например, стоимость 7-летнего Kia Sportage выросла в среднем на 10%, Hyundai ix35 такого же возраста - на 11%.

Быстрее всех растут в цене кроссоверы европейских брендов - Renault Duster за девять месяцев 2021 года в среднем показал динамику +12%, Volkswagen Tiguan - +14%.