«Нарушаем?»: пять ошибок в разговоре с инспектором ДПС

Иногда при разговоре с инспектором ДПС даже невинные, на первый взгляд, фразы могут обернуть ситуацию не в пользу водителя. Поэтому важно знать, как лучше общаться с инспектором. Автоэксперты рассказали о пяти распространенных ошибках водителей в этом случае.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Суетливость и нервозность

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Если водитель куда-то торопится, он может начать поторапливать инспектора в надежде найти у него понимание. Однако никто не любит, когда его подгоняют. Поэтому есть вероятность, что документы будут проверять еще более дотошно и медленно. Кроме того, суетливость и нервозность при желании можно расценить как неадекватное поведение или результат воздействия на психику алкоголя.

Упреки

Некоторые водители начинают упрекать инспекторов ГИБДД в том, что они остановили именно их, а не "настоящих нарушителей". Однако ежедневно полицейские получают ориентировки, и машина попросту могла оказаться в числе "подозрительных". Кроме того, ГИБДД устраивают профилактические рейды и могут остановить любого.

Фамильярность

Переход на "ты" – частый прием коррумпированных сотрудников. Неопытному водителю может показаться, что неформальное общение поможет делу, но на самом деле этот психологический прием позволяет инспектору вести разговор "сверху вниз", пишет журнал "За рулем". Также не следует фамильярничать в ответ.

Высокомерие и хамство

Инспектор ДПС обязан представиться и назвать причину остановки. Однако не нужно сразу накидываться на него с требованиями объяснить происходящее. Если всем видом показывать свою неприязнь к инспектору и хамить, ничем хорошим это не кончится. Кроме того, за оскорбление могут привлечь как по уголовной статье, так и по КоАП РФ.

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