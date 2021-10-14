«Нарушаем?»: пять ошибок в разговоре с инспектором ДПС

Иногда при разговоре с инспектором ДПС даже невинные, на первый взгляд, фразы могут обернуть ситуацию не в пользу водителя. Поэтому важно знать, как лучше общаться с инспектором. Автоэксперты рассказали о пяти распространенных ошибках водителей в этом случае.
Если водитель куда-то торопится, он может начать поторапливать инспектора в надежде найти у него понимание. Однако никто не любит, когда его подгоняют. Поэтому есть вероятность, что документы будут проверять еще более дотошно и медленно. Кроме того, суетливость и нервозность при желании можно расценить как неадекватное поведение или результат воздействия на психику алкоголя.
Некоторые водители начинают упрекать инспекторов ГИБДД в том, что они остановили именно их, а не "настоящих нарушителей". Однако ежедневно полицейские получают ориентировки, и машина попросту могла оказаться в числе "подозрительных". Кроме того, ГИБДД устраивают профилактические рейды и могут остановить любого.
Переход на "ты" – частый прием коррумпированных сотрудников. Неопытному водителю может показаться, что неформальное общение поможет делу, но на самом деле этот психологический прием позволяет инспектору вести разговор "сверху вниз", пишет журнал "За рулем". Также не следует фамильярничать в ответ.
Инспектор ДПС обязан представиться и назвать причину остановки. Однако не нужно сразу накидываться на него с требованиями объяснить происходящее. Если всем видом показывать свою неприязнь к инспектору и хамить, ничем хорошим это не кончится. Кроме того, за оскорбление могут привлечь как по уголовной статье, так и по КоАП РФ.
Некоторые автолюбители сильно нервничают в присутствии инспекторов ДПС и поэтому автоматически начинают отвечать на провокационные вопросы, такие как: "Нарушаем?", "Какой знак вы сейчас проехали?" и т. д. Если водитель сам назовет мнимое нарушение или предложит "мирный" способ урегулирования, он окажется далеко не в выигрышном положении. Лучше задать инспектору встречный вопрос: "Вы выявили правонарушение?" В случае утвердительного ответа необходимо настаивать на составлении протокола.