Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года

Бывший ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон назвал хэтчбек Toyota GR Yaris лучшим автомобилем 2021 года. Кларксон сделал выбор в рамках премии Motor Award, организованной британскими изданиями The Times и Sunday Times.

Фото: toyota.co.uk toyota.co.uk

Кларксон признался, что изначально не хотел ездить на Toyota GR Yaris, однако решил испытать машину благодаря ее раллийным «корням» — японская марка решила выпустить 25 тыс. «заряженных» автомобилей, чтобы омологировать модель для участия в гонках. В итоге хэтчбек его впечатлил.

«Это одна из самых приятных и захватывающих машин, на которых я когда-либо ездил», — заявил британец.

Организаторы премии назвали лучшим автомобилем 2021 года электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Жюри также назначило Toyota GR Yaris победителем в номинации «Горячий хэтч года».