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Mercedes-AMG One снова задерживается

Motor.ruиещё 2
1 час назад

Издание Autocar выяснило, что производство гиперкаров Mercedes-AMG One начнется только в середине 2022 года, то есть спустя почти пять лет после дебюта модели. Задержка связана не только с пандемией коронавируса и прошлогодними локдаунами, но и с техническими проблемами: оказалось, что гибридную силовую установку, которая устанавливается на болид Формулы-1, не так-то просто адаптировать к дорожному автомобилю. Однако инженерам все же удалось найти решение, и в Mercedes-AMG пообещали, что отгрузка машин клиентам начнется в следующем году.

Mercedes-AMG One снова задерживается
Фото: Motor.ruMotor.ru

Тираж Mercedes-AMG One составит всего 275 экземпляров, каждый из которых стоит от трех миллионов долларов. Все гиперкары были распроданы еще за год до премьеры, состоявшейся в 2017 году. Изначально предполагалось, что мелкосерийная сборка модели начнется в 2019 году, затем ее отложили на 2021-й, а теперь и вовсе перенесли на 2022-й.

Гибридная силовая установка Mercedes-AMG One включает 1,6-литровый бензиновый турбированный V6, четыре электромотора, питающихся от литий-ионных батарей, и роботизированную восьмиступенчатую коробку передач. Суммарная отдача пяти агрегатов достигает 1000 лошадиных сил, что позволяет гиперкару развивать максимальную скорость в 355 километров в час.

«Формульный» мотор гибрида и стал причиной сложностей в подготовке серийной версии: для адаптации установки под современные экологические стандарты инженерам пришлось установить фильтр твердых частиц, что повлекло пересмотр всех калибровок. Обороты холостого хода снизили с 5000 оборотов в минуту до приемлемых 1200 оборотов.

Ранее в этом году Mercedes-AMG One протестировал пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Он назвал модель «дорожным автомобилем, о котором мечтает любой гонщик», отметил динамику («выстреливает, как пуля»), в том числе на электротяге, и похвалил комфорт.

Бортжурнал,Льюис Хэмилтон,
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