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Есть ли смысл делать чип-тюнинг атмосферного двигателя

Car.ru
3 часа назад

Один из автовладельцев прошил свой Skoda Rapid 1.6 90 л.с. и поделился впечатлениями. Советы автомобилиста помогут определиться, стоит ли делать чип-тюнинг.

Стоит ли делать чип-тюнинг атмосферного двигателя
Фото: Car.ruCar.ru

С 2015 года VAG предлагает новый доступный мотор для развивающихся стран – CWVA/B. Двигатель имеет как плюсы, так и минусы, но с поставленными задачами справляется. В сфере такси есть много экземпляров с пробегами более 300 - 400 000 км.

Двигатель выпускают в двух вариантах исполнения – 90 л.с. и 110 л.с. Разница заключается лишь в программе управления двигателем.

Купленную 5 лет назад Skoda Rapid автовладелец решил модернизировать, сделав чип-тюнинг. За проделанную работу он заплатил порядка 8 000 рублей.

В итоге крутящий момент вырос на всем диапазоне оборотов - трогаться теперь одно удовольствие. Нет провалов или резкого набора, а просто равномерный набор динамики вместе с оборотами. Время ускорения упало на несколько секунд, во время обгонов этот факт теперь нужно будет учитывать.

По расходу топлива значительной разницы замечено не было. Чип-тюнинг атмосферника поможет только если с завода урезан мотор или если хочется получить больше плавности и уверенности на старте. Из прошивки убирают много ненужных коррекций ради экологии, из-за чего часто и наблюдается неровная работа или дерганный старт с места на малообъемных двигателях.

Бортжурнал,Skoda Rapid,Skoda,
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