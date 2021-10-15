Стоит ли делать чип-тюнинг атмосферного двигателя

Один из автовладельцев прошил свой Skoda Rapid 1.6 90 л.с. и поделился впечатлениями. Советы автомобилиста помогут определиться, стоит ли делать чип-тюнинг.

С 2015 года VAG предлагает новый доступный мотор для развивающихся стран – CWVA/B. Двигатель имеет как плюсы, так и минусы, но с поставленными задачами справляется. В сфере такси есть много экземпляров с пробегами более 300 - 400 000 км.

Двигатель выпускают в двух вариантах исполнения – 90 л.с. и 110 л.с. Разница заключается лишь в программе управления двигателем.

Купленную 5 лет назад Skoda Rapid автовладелец решил модернизировать, сделав чип-тюнинг. За проделанную работу он заплатил порядка 8 000 рублей.

В итоге крутящий момент вырос на всем диапазоне оборотов - трогаться теперь одно удовольствие. Нет провалов или резкого набора, а просто равномерный набор динамики вместе с оборотами. Время ускорения упало на несколько секунд, во время обгонов этот факт теперь нужно будет учитывать.