Легковые машины Ford могут вернуться в Россию

«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — заявил президент компании Адиль Ширинов, дав понять, что ожидать популярных бюджетных моделей, вроде Ford Focus, в России не стоит.