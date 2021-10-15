Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.82
Войти в почту

Легковые машины Ford могут вернуться в Россию

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

В компании «Соллерс Форд» допустили возобновление выпуска легковых машин в России, сообщает «Известия».

Легковые машины Ford могут вернуться в Россию
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС

«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — заявил президент компании Адиль Ширинов, дав понять, что ожидать популярных бюджетных моделей, вроде Ford Focus, в России не стоит.

Выпуск и продажа легковых автомобилей Ford на российском рынке прекратились в 2019 году. Сейчас в стране выпускается только одна модель — производство Ford Transit налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, в линейку входят цельнометаллический фургон, автобус и шасси (всего предлагается 145 различных модификаций).

В начале 2021 года «Соллерс Форд» объявила, что выкупила завод двигателей у Ford Motor Company в Елабуге, чтобы выпускать на нем дизельные моторы для модели Transit. С 2015 года на этом предприятии производились бензиновые моторы объемом 1,6 литра.

Бортжурнал,Ford Transit,Ford Focus,Адиль Ширинов,Ford,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители