Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.78
Войти в почту

Bestune T77 готовится выйти на российский рынок

Autorating.ru
3 часа назад

Сертифицированный весной этого года паркетник Bestune T77 до конца года появится у российских дилеров китайской марки FAW. Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), на наш рынок паркетники будут поставлять бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 (169 л.с. и и 258 Нм) в сочетании с «механикой», либо семидиапазонным «роботом», полного привода у него нет.

Bestune T77 готовится выйти на российский рынок
Фото: BestuneBestune

Длина, ширина, высота — 4525x1845x1615 мм, колёсная база — 2700 мм, спереди в подвески стойки Макферсон, сзади — торсионная балка, дорожный просвет на 19-дюймовых колёсах — 176 мм.

Bestune

На старте продаж выбор предложат две комплектации Luxury и Prestige, в следующем году набор будет расширен до четырёх исполнений. В стандартном списке оснащения будет отделка из «кожи», камера заднего вида, датчики парковки сзади, система бесключевого доступа с кнопкой запуска мотора, круиз-контроль, подогревы, панорамная крыша и диодная светотехника и 18-дюймовые колёса.

Bestune

Более точный список оснащения и цены на комплектации обнародуют ближе к старту продаж.

Бортжурнал,FAW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители