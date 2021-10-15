Bestune T77 готовится выйти на российский рынок

Сертифицированный весной этого года паркетник Bestune T77 до конца года появится у российских дилеров китайской марки FAW. Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), на наш рынок паркетники будут поставлять бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 (169 л.с. и и 258 Нм) в сочетании с «механикой», либо семидиапазонным «роботом», полного привода у него нет.

Фото: Bestune Bestune

Длина, ширина, высота — 4525x1845x1615 мм, колёсная база — 2700 мм, спереди в подвески стойки Макферсон, сзади — торсионная балка, дорожный просвет на 19-дюймовых колёсах — 176 мм.

Bestune

На старте продаж выбор предложат две комплектации Luxury и Prestige, в следующем году набор будет расширен до четырёх исполнений. В стандартном списке оснащения будет отделка из «кожи», камера заднего вида, датчики парковки сзади, система бесключевого доступа с кнопкой запуска мотора, круиз-контроль, подогревы, панорамная крыша и диодная светотехника и 18-дюймовые колёса.

Bestune