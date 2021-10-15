Раскрыт дизайн бамперов рестайлинговой Lada Vesta

Запуск новой Lada Vesta запланирован на 2022 год. Ранее в сети появилось фото салона обновленного автомобиля, а накануне было опубликовано фото бамперов.

Фото: Youtube Youtube

Изображения элемента представлены в паблике Avtograd news. На фото – обычная версия модели (не Cross), решетка радиатора которой представлена горизонтальными ламелями. Отмечается, что у "вседорожных" версий будет крупный ячеистый узор, примерно как на нынешнем Lada Largus Cross.

Почти не претерпела изменений ниша с противотуманными фарами, однако форма слегка изменилась. От круглых ПТФ решили отказаться в пользу эллипсообразных.

Если верить опубликованным в сети снимкам рестайлинговой Lada Vesta, то у автомобиля изменилась "начинка": появились светодиодные полосы дневных ходовых огней, рефлекторные секции ближнего и дальнего света. Кроме того, у модели будет фальш-выхлоп на заднем бампере.