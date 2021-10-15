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Раскрыт дизайн бамперов рестайлинговой Lada Vesta

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42 минуты назад

Запуск новой Lada Vesta запланирован на 2022 год. Ранее в сети появилось фото салона обновленного автомобиля, а накануне было опубликовано фото бамперов.

Раскрыт дизайн бамперов рестайлинговой Lada Vesta
Фото: YoutubeYoutube

Изображения элемента представлены в паблике Avtograd news. На фото – обычная версия модели (не Cross), решетка радиатора которой представлена горизонтальными ламелями. Отмечается, что у "вседорожных" версий будет крупный ячеистый узор, примерно как на нынешнем Lada Largus Cross.

Почти не претерпела изменений ниша с противотуманными фарами, однако форма слегка изменилась. От круглых ПТФ решили отказаться в пользу эллипсообразных.

Если верить опубликованным в сети снимкам рестайлинговой Lada Vesta, то у автомобиля изменилась "начинка": появились светодиодные полосы дневных ходовых огней, рефлекторные секции ближнего и дальнего света. Кроме того, у модели будет фальш-выхлоп на заднем бампере.

Летом в сеть попали фото с финальной серии дорожных испытаний Lada Vesta. По ним подтверждений обновления дизайна задних крыльев и крышки багажника наблюдателям заметить не удалось. Но на снимках были видны другие изменения.

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