Российских чиновников захотели пересадить на электромобили

Вице-премьер России Александр Новак захотел пересадить чиновников на электромобили. Об этом он рассказал на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает «РИА Новости».

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Политик отметил, что сам он не может пересесть на электромобиль, потому что пользуется теми машинами, которые ему предоставляет управление делами президента. По словам Новака, он хотел бы, чтобы в будущем федеральные чиновники ездили на электрокарах.

«Идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — заявил вице-премьер.

Новак отметил, что за электромобилями будущее, подчеркнув важность развития отрасли экологически чистого транспорта. Для этого в стране, по его словам, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. Вице-премьер добавил, что большая часть мировых компаний на сегодняшний день выпускают как легковые, так и грузовые электромобили. Перспективы развития отрасли есть и в России — в Москве ездят электробусы отечественного производства.