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Российских чиновников захотели пересадить на электромобили

Lenta.ru
1 час назад

Вице-премьер России Александр Новак захотел пересадить чиновников на электромобили. Об этом он рассказал на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает «РИА Новости».

Российских чиновников захотели пересадить на электромобили
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Политик отметил, что сам он не может пересесть на электромобиль, потому что пользуется теми машинами, которые ему предоставляет управление делами президента. По словам Новака, он хотел бы, чтобы в будущем федеральные чиновники ездили на электрокарах.

«Идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — заявил вице-премьер.

Новак отметил, что за электромобилями будущее, подчеркнув важность развития отрасли экологически чистого транспорта. Для этого в стране, по его словам, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. Вице-премьер добавил, что большая часть мировых компаний на сегодняшний день выпускают как легковые, так и грузовые электромобили. Перспективы развития отрасли есть и в России — в Москве ездят электробусы отечественного производства.

На электромобили уже начали переходить государственные компании. «Почта России» решила использовать для перевозки посылок и писем тестовую партию первого российского коммерческого электрокара GAZelle e-NN. «ГАЗель» на электродвигателе может транспортировать до 2,7 тонны груза и быстро «заправляться» — за полчаса аккумулятор заряжается на 80 процентов.

Бортжурнал,Александр Новак,Почта России,РИА Новости,
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