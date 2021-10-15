Кого ГИБДД считает «агрессивным водителем»

Дорожная полиция объяснила, чем «агрессивное вождение» отличается от «опасного вождения» и что по этому поводу говорят Правила дорожного движения.
Как объяснили представители ГИБДД, «агрессивное вождение» - это разновидность «опасного вождения», которое обычно связано с импульсивным и рискованным поведением.
Агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения, отметили в ГИБДД.
Психологи считают, что импульсивные поступки могут быть вызваны синдромом дефицита внимания и гиперактивностью поведения. В большей степени такие проявления характерны для детей, но у взрослых они тоже наблюдаются.