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В ГИБДД рассказали, кого будут признавать «агрессивным водителем»

Car.ru
48 минут назад

Дорожная полиция объяснила, чем «агрессивное вождение» отличается от «опасного вождения» и что по этому поводу говорят Правила дорожного движения.

Кого ГИБДД считает «агрессивным водителем»
Фото: Car.ruCar.ru

Как объяснили представители ГИБДД, «агрессивное вождение» - это разновидность «опасного вождения», которое обычно связано с импульсивным и рискованным поведением.

Агрессия — это намеренное стремление нанести вред, в отличии от импульсивного поведения. Что касается правовых норм, то они под опасной ездой подразумевают следующие маневры, совершаемые неоднократно:
  • перестроение с созданием помех другим водителям,
  • несоблюдение дистанции и бокового интервала,
  • резкое беспричинное торможение,
  • препятствование обгону.

Агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения, отметили в ГИБДД.

Психологи считают, что импульсивные поступки могут быть вызваны синдромом дефицита внимания и гиперактивностью поведения. В большей степени такие проявления характерны для детей, но у взрослых они тоже наблюдаются.

Бортжурнал,ГИБДД,
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