Европейцы удвоили покупки Lada на фоне дефицита машин

В сентябре 2021 года в странах Европейского Союза было реализовано 147 новых автомобилей Lada. Это в 2,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года, следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Фото: Lada Lada

В августе было продано 214 новых машин (на 44,3% меньше, чем в последний месяц лета 2020 года). С начала 2021 года в Евросоюзе реализовали 1179 автомобилей Lada, что на 34,8% меньше, чем за первые девять месяцев 2020-го.

Автомобили Lada занимают последнее место в рейтинге популярности в Европе. Ближе всего к «АвтоВАЗу» среди марок, указанных в отчете АСЕА, идет французская Alpine (208 проданных машин в сентябре и 1179 в этом году), которая также входит в Renault Group.

Несмотря на прекращение официальных продаж Lada в Европе, новые внедорожники Niva Travel можно приобрести в Германии. Автомобили ввозятся в Германию в частном порядке, а затем их модернизируют для того, чтобы они соответствовали экологическим требованиям Евросоюза.