Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
Пробки 4 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.73
Войти в почту

Европейцы удвоили покупки Lada на фоне дефицита машин

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

В сентябре 2021 года в странах Европейского Союза было реализовано 147 новых автомобилей Lada. Это в 2,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года, следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Европейцы удвоили покупки Lada на фоне дефицита машин
Фото: LadaLada

В августе было продано 214 новых машин (на 44,3% меньше, чем в последний месяц лета 2020 года). С начала 2021 года в Евросоюзе реализовали 1179 автомобилей Lada, что на 34,8% меньше, чем за первые девять месяцев 2020-го.

Автомобили Lada занимают последнее место в рейтинге популярности в Европе. Ближе всего к «АвтоВАЗу» среди марок, указанных в отчете АСЕА, идет французская Alpine (208 проданных машин в сентябре и 1179 в этом году), которая также входит в Renault Group.

Несмотря на прекращение официальных продаж Lada в Европе, новые внедорожники Niva Travel можно приобрести в Германии. Автомобили ввозятся в Германию в частном порядке, а затем их модернизируют для того, чтобы они соответствовали экологическим требованиям Евросоюза.

С начала года продажи автомобилей Lada на Украине показали значительный рост, выяснила «Газета.Ru».

Бортжурнал,Renault,Lada,Автоваз,ЕС,Renault,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители