Скрип в тормозных колодках — как правильно проводить замену

Когда в транспортном средстве определенные системы работают нестабильно, это может приводить к снижению комфорта и безопасности поездок. Как известно, тормозная система является наиболее важной в автомобиле. В один момент колодки в конструкции могут начать издавать посторонний шум вроде скрипа. Такой дефект может вывести из себя даже опытного автомобилиста. Многие полагают, что это вызвано износом, но скрипеть могут не только отслужившие свой срок комплектующие.

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Существует сразу несколько причин возникновения скрипа в тормозных колодках. Первая - плохое качество материала, из которого изготовлена основная деталь. Очень часто производители хотят получать большую выгоду, из-за чего максимально удешевляют продукцию и процесс ее создания. Еще один фактор - естественное появление скрипа. На некоторых моделях есть специальные индиакторы, показывающие, что колодки уже отслужили свое и нуждаются в замене. На данном этапе они начинают издавать сторонний шум.

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Сильное повреждение тормозов - еще одна возможная причина. Есть и обратная ситуация - когда в систему только поставили новые комплектующие, которые не успели притереться друг к другу. Этот период остается только перетерпеть - ничего другого сделать не получится. Самая распространенная причина - попадание грязи в тормозную систему. Но речь может идти о заводском браке или плохих погодных условиях. Как можно заметить, причин много, но все они приводят к дискомфорту в поездках.

Не все автомобилисты знают, как правильно менять тормозные колодки, чтобы они не издавали неприятный звук во время работы. При проведении процедуры следует использовать специальные пластины, которые предназначены для предотвращения скрипа. Установка проводится со строгим соблюдением правил. В паре с накладками часто продается и смазка, которую наносят с противоположной стороны элемента. Специальные накладки не только устраняют скрипы, но и отводят лишнее тепло. Поэтому в процессе работы тормозные диски не будут перегружаться и перегреваться.

Можно не приобретать пластины, а самостоятельно сделать спилы на фрикционной накладке. В большинстве случаев производители предусматривают необходимые скосы и пропилы. Но если они отсутствуют, можно выпиливать их самостоятельно. Такая процедура проводится с особой аккуратностью. Если скосы и спилы будут неточными, можно снизить эффективность работы тормозов.

Некоторые автовладельцы при замене применяют специальную пасту. Она наносится на скобы, обратную сторону колодки и пластиковые элементы. Но эту меру можно назвать дополнением, а не основным пунктом. С использованием пасты тормозная система сможет работать более эффективно. Лучше всего использовать состав от проверенного производителя и заранее изучить все свойства. В таком случае можно будет предотвратить серьезную поломку узла и обеспечить длительную службу тормозных колодок.