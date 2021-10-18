Автомобилистам напомнили о нескольких штрафах за езду без страховки

Отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафами при остановке инспектором ГИБДД. Кроме того, в случае аварии виновник, у которого нет страховки, будет возмещать ущерб пострадавшей стороне. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

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Он подчеркнул, что автомобилистам не стоит экономить на страховом полисе. В лучшем случае автовладелец рискует нарваться на штраф, отметил специалист.

— Езда без страховки опасна попаданием на деньги в буквальном смысле. Во-первых, штраф: в Москве давно грозятся научить камеры сопоставлять автомобили с базой застрахованных авто и выписывать штрафы в автоматическом режиме. Но инспектор может оштрафовать человека и вручную, — рассказал собеседник «ВМ».

При отсутствии страховки штраф составит 800 рублей, отметил Бревдо. При этом автомобилиста, который управляет машиной и не вписан в полис ОСАГО, оштрафуют на 500 рублей, подчеркнул автоэксперт.

По мнению Бревдо, размер штрафа стоит увеличить: автомобилист без страховки представляет опасность для других участников дорожного движения.

— Штраф можно было бы повысить. Сейчас он несопоставим с вредом, который несут люди без ОСАГО. Если незастрахованная машина в кого-то врежется, то все расходы на ремонт виновник будет возмещать самостоятельно через суд, — отметил собеседник «ВМ».