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Автомобилистам напомнили о нескольких штрафах за езду без страховки

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафами при остановке инспектором ГИБДД. Кроме того, в случае аварии виновник, у которого нет страховки, будет возмещать ущерб пострадавшей стороне. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Автомобилистам напомнили о нескольких штрафах за езду без страховки
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Он подчеркнул, что автомобилистам не стоит экономить на страховом полисе. В лучшем случае автовладелец рискует нарваться на штраф, отметил специалист.

— Езда без страховки опасна попаданием на деньги в буквальном смысле. Во-первых, штраф: в Москве давно грозятся научить камеры сопоставлять автомобили с базой застрахованных авто и выписывать штрафы в автоматическом режиме. Но инспектор может оштрафовать человека и вручную, — рассказал собеседник «ВМ».

При отсутствии страховки штраф составит 800 рублей, отметил Бревдо. При этом автомобилиста, который управляет машиной и не вписан в полис ОСАГО, оштрафуют на 500 рублей, подчеркнул автоэксперт.

По мнению Бревдо, размер штрафа стоит увеличить: автомобилист без страховки представляет опасность для других участников дорожного движения.

— Штраф можно было бы повысить. Сейчас он несопоставим с вредом, который несут люди без ОСАГО. Если незастрахованная машина в кого-то врежется, то все расходы на ремонт виновник будет возмещать самостоятельно через суд, — отметил собеседник «ВМ».

При отсутствии полиса у обоих участников аварии решение будет выносить инспектор в группе разбора, отметил автоэксперт. В этом случае виновника также обяжут возместить расходы пострадавшей стороне. В случае, если в ДТП виноваты оба водителя, они будут самостоятельно восстанавливать свои автомобили, заключил Бревдо.

Бортжурнал,ГИБДД,
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