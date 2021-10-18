Какие машины легко угнать

Автомобилисты с системой бесключевого доступа Smart Key рискуют лишиться своих машин, рассказали эксперты агентству ura.ru.

Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости» Константин Чалабов/РИА «Новости»

По словам установщика допоборудования Антона Лейкина, машины с системами Smart Key легкодоступны для угонщиков. Объявления о продаже специального оборудования для угона можно найти в мессенджере Telegram. Штатной сигнализации для автомобилей с бесключевым доступом недостаточно, а машины, которые заводятся только физическим ключом, надежнее, считает Лейкин.

Как рассказал автоэксперт Юрий Панченко, автоугонщики предпочитают не связываться с автомобилями, которые оснащены иммобилайзерами — устройствами, препятствующими запуску двигателя и передвижению машины при попытке угона. Преступникам требуется около 10 — 15 минут, чтобы «взломать» систему такого автомобиля, что по мерка угона очень долго.

Тем не менее установка сигнализации может даже навредить безопасности старых автомобилей, где, чтобы заводить мотор с кнопки, нужно иммобилайзер отключать.

«Из ключа этот микрочип достают и где-то в машине рядом кладут. Такие автомобили угонять очень легко. В этом случае установка сигнализации повышает риск того, что автомобиль угонят», — заявил Панченко.