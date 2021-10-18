Эксперты назвали авто с самыми удобными креслами

Эксперты американского аналитического бюро J.D. Power назвали новые автомобили (2021 модельного года) с самыми удобными сиденьями. Специалисты опросили почти 111 тысяч покупателей и арендаторов новых машин после 90 дней эксплуатации и составили список универсальных кресел. Место в рейтинге определялось по количеству жалоб на удобство посадки в пересчёте на 100 автомобилей: чем меньше нареканий — тем выше позиция в перечне.

Фото: © Hyundai © Hyundai

В категории массовых компактных автомобилей лидером стал седан Hyundai Elantra — корейский бестселлер набрал всего 5,7 балла, опередив Honda Civic (7,5 балла) и Volkswagen Golf (7,8 балла). Среди среднеразмерных легковушек победила Honda Clarity (5,3 балла), хотя Dodge Charger (5,5 балла) и Nissan Maxima (5,8 балла) очень близко.

Абсолютным победителем можно считать компактный кроссовер Nissan Rogue (известен в России, как X-Trail). Его результат — 4,2 балла, и подобным не могут похвастать даже автомобили премиум-марок. Rogue опередил в своём классе Ford Mustang Mach-E (7,0 балла) и Honda CR-V (7,1 балла).

В категории среднеразмерных кроссоверов тройка лидеров выглядит как Chevrolet Blazer (6,1 балла), Hyundai Palisade (6,4 балла) и Nissan Murano (7,1 балла). Cреди полноразмерных пикапов меньше всего нареканий к RAM 1500 (6,3 балла), а затем следуют Ford F-150 (6,4 балла) и GMC Sierra (6,7 балла).

Среди премиальных легковушек лучшим стал Porsche 718 (4,6 балла), но в тройку вошли Lexus RC (4,7 балла) и Genesis G90 (4,9 балла). Среди премиум-кроссоверов меньше всего вопросов к Lexus UX (4,4 балла), Lexus LX (5,8 балла) и BMW X4 (6,1 балла).