Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.82
Войти в почту

ГИБДД объяснила, когда нужно менять летние шины

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Камчатская Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, когда следует менять летние шины на зимние. Неправильный выбор шин может привести к тому, что при низкой температуре воздуха летняя резина теряет сцепление с трассой и становится жесткой, что может привести к потере контроля над машиной и ДТП.

ГИБДД объяснила, когда нужно менять летние шины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ГИБДД объяснили, что ориентироваться на первый снег или гололед ненадежно — к примеру, на Камчатке климат переменчивый. О необходимости «переобуть» машину свидетельствует температура, которая стабильно должна быть +5°С — +7°С.

На снежной дороге на скорости 50 км/ч длина тормозного пути на зимней резине составляет 31 — 35 метров, написали в Госавтоинспекции. При тех же условиях на летней резине тормозной путь может увеличиться до 62 метров, а на льду показатель вырастает на 10-15%.

«Необходимость замены шин прописана в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В частности п. 5.5 приложения №8 данного регламента установило, что запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства», — добавили в ведомстве.

Как подобрать зимние шины для автомобиля: эксперты рассказали «Газете.Ru», на что обратить внимание при выборе зимних покрышек.

Бортжурнал,ГИБДД,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители