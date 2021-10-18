ГИБДД объяснила, когда нужно менять летние шины

Камчатская Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, когда следует менять летние шины на зимние. Неправильный выбор шин может привести к тому, что при низкой температуре воздуха летняя резина теряет сцепление с трассой и становится жесткой, что может привести к потере контроля над машиной и ДТП.

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В ГИБДД объяснили, что ориентироваться на первый снег или гололед ненадежно — к примеру, на Камчатке климат переменчивый. О необходимости «переобуть» машину свидетельствует температура, которая стабильно должна быть +5°С — +7°С.

На снежной дороге на скорости 50 км/ч длина тормозного пути на зимней резине составляет 31 — 35 метров, написали в Госавтоинспекции. При тех же условиях на летней резине тормозной путь может увеличиться до 62 метров, а на льду показатель вырастает на 10-15%.

«Необходимость замены шин прописана в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В частности п. 5.5 приложения №8 данного регламента установило, что запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства», — добавили в ведомстве.