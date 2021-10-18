Geely радикально обновила бюджетный седан Emgrand L

Китайская марка Geely представила бюджетный седан Emgrand L. Де факто речь идёт об обновленном Emgrand GL образца 2016 года, но перемены настолько масштабные, что сравнимы со сменой поколения. Во-первых, Emgrand L вслед за другими недорогими Geely перешёл на платформу Volvo BMA, во-вторых, изменились почти все кузовные панели, в-третьих, интерьер разработан с нуля, а отделочные материалы во всех комплектациях стали дороже.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

По технике и габаритам Emgrand L сравним с другим седаном Geely — обновлённым Binrui. После глобального апгрейда «Эмгранда» не поменялись ни колёсная база (2700 мм), ни высота (1478 мм), а вот длина (4735 мм) и ширина (1815 мм) выросли на 10-13 миллиметров благодаря иному обвесу.

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Архитектура салона изменилась — если предшественник обходился без «парящих» тачскринов и довольствовался цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном, то теперь всё иначе.

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Виртуальные приборы на 10,25-дюймовом дисплее — стандартное оснащение, а весь интерфейс доверен 12,3-дюймовому широкоформатному сенсорному монитору. Материалы стали приятнее на ощупь, пластик — мягче, а для топ-комплектациям доступны варианты с гравировкой и ярким кожзаменителем.

Апгрейд ходовой части не повлиял на принципиальную архитектуру шасси: спереди сохранились стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Не поменялись и двигатели: базовый агрегат — 141-сильная (235 Нм) «турбочетвёрка» 1.4 в тандеме с 6-скоростной «механикой» или вариатором, а позже будет доступна связка «турботройки» 1.5 Volvo Drive-E и 7-ступенчатого «робота».