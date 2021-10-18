Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.34
Войти в почту

Представлен обновленный бюджетный седан Geely Emgrand L

Motor.ru
22 минуты назад

Китайская марка Geely представила бюджетный седан Emgrand L. Де факто речь идёт об обновленном Emgrand GL образца 2016 года, но перемены настолько масштабные, что сравнимы со сменой поколения. Во-первых, Emgrand L вслед за другими недорогими Geely перешёл на платформу Volvo BMA, во-вторых, изменились почти все кузовные панели, в-третьих, интерьер разработан с нуля, а отделочные материалы во всех комплектациях стали дороже.

Geely радикально обновила бюджетный седан Emgrand L
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

По технике и габаритам Emgrand L сравним с другим седаном Geely — обновлённым Binrui. После глобального апгрейда «Эмгранда» не поменялись ни колёсная база (2700 мм), ни высота (1478 мм), а вот длина (4735 мм) и ширина (1815 мм) выросли на 10-13 миллиметров благодаря иному обвесу.

autohome.com.cn

Emgrand L вслед за Atlas (известен в Китае, как Boyue) и Coolray (известен в Китае, как Binyue) примерил фирменный стиль Geely Energy Storm. Площадь воздухозаборников увеличилась, вся светотехника теперь светодиодная.

Архитектура салона изменилась — если предшественник обходился без «парящих» тачскринов и довольствовался цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном, то теперь всё иначе.

autohome.com.cn

Виртуальные приборы на 10,25-дюймовом дисплее — стандартное оснащение, а весь интерфейс доверен 12,3-дюймовому широкоформатному сенсорному монитору. Материалы стали приятнее на ощупь, пластик — мягче, а для топ-комплектациям доступны варианты с гравировкой и ярким кожзаменителем.

Апгрейд ходовой части не повлиял на принципиальную архитектуру шасси: спереди сохранились стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Не поменялись и двигатели: базовый агрегат — 141-сильная (235 Нм) «турбочетвёрка» 1.4 в тандеме с 6-скоростной «механикой» или вариатором, а позже будет доступна связка «турботройки» 1.5 Volvo Drive-E и 7-ступенчатого «робота».

Не исключено, что со временем Geely Emgrand снова доберётся до России, но в 2022 году седан в нашу страну привозить не планируют — ближайшей новинкой марки будет флагманский 4,8-метровый кроссовер KX11.

Бортжурнал,Geely Emgrand,Geely,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители