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Россиянам объяснили секретные знаки автомобилистов

Газета.Ru
32 минуты назад

Автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал, о секретных знаках водителей, которым не научит инструктор. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Каким секретным знакам инструктор не научит водителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда-то я был удивлен, что автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означает, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди чистая дорога. Это были 70-е годы», — рассказал Горбачев.

Он подчеркнул, что в то же время, левый поворотник является предостережением от опасного маневра. Например, впереди может оказаться встречная машина или препятствия, которых вы не увидите перед обгоном.

Жесты используются редко, поскольку далеко не все следят за руками участников движения, однако, например, остановившись у светофора можно дать понять соседу, что у него спускает колесо, свернув большой и указательный пальцы в кольцо. А вот включать аварийку или «противотуманки» без особой нужды не стоит — это не столько делает вас заметными, сколько отвлекает других участников движения, заключил Горбачев.

Бортжурнал,Михаил Горбачев,
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