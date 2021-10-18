Каким секретным знакам инструктор не научит водителя

«Когда-то я был удивлен, что автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означает, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди чистая дорога. Это были 70-е годы», — рассказал Горбачев.