Средняя стоимость кредита на новые авто выросла на 58%

Средняя стоимость кредита на новые автомобили в России в III квартале выросла в годовом выражении на 58%, до 1,6 млн руб., свидетельствуют данные исследования "РГС Банк" (входит в топ-5 российских банков по продажам автокредитов).

Фото: Антон Тушин/ТАСС Антон Тушин/ТАСС

"Средняя стоимость автокредита на фоне роста цен как в сегменте новых, так и подержанных машин в "РГС Банке" продолжила увеличиваться, составив в III квартале 2021 года 1,076 млн рублей, в том числе: 1,631 на новую машину и 797 тыс. - на авто с пробегом. По сравнению с III кварталом прошлого года рост среднего чека по автокредиту составил 58% по новым и 34% по подержанным авто", - указано в исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

Видео дня

Чаще всего в III квартале заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (67% по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. По объему выдач соотношение между сегментом новых и подержанных авто практически сравнялось с небольшим перевесом в пользу первых и составило 49% к 51%.

Топ-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто составили: Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen, Skoda.

Выдачи за девять месяцев 2021 года в целом подтвердили тренд сдвига кредитных выдач в сторону сегмента авто с пробегом. Чаще всего с начала года заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (62% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan.

Топ-5 брендов среди новых авто, оформляемых в кредит по итогам трех кварталов, составили: Hyundai, Kia, Lada, Skoda и Volkswagen. По сумме выдач за три квартала 2021 года пока преобладают кредиты на новые автомобили в связи с традиционно более высокими ценниками (36,1 млрд рублей против 30 млрд рублей выдач), но соотношение в кредитных выдачах с каждым месяцем неумолимо склоняется в сторону сегмента автомобилей с пробегом.

"Рост рынка автокредитования в существенной мере продолжают формировать растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом", - указывают эксперты банка.