Медкомиссия-2022: что изменится для водителей

С 1 января 2022 года в России изменится порядок прохождения медицинской комиссии при сдаче на права или их обмене. Что нового ждет водителей и как будет выдаваться медсправка?.
Другие ситуации, когда права меняются в связи со сменой фамилии водителя, утерей или порчей документа, не требуют предоставления медсправки.
Справки для водителей по-прежнему будут выдавать медицинские учреждения, имеющие лицензию на водительский медосмотр. Нарколога и психиатра, как и сейчас, можно будет пройти только в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту регистрации или пребывания водителей.
Если сейчас цена медсправки для водительских прав варьируется от 2 500 до 6 000 рублей, то с нового года ожидается подорожание в два-три раза за счет нового требования – обязательной сдачи анализа мочи и крови для всех водителей. Сейчас на анализы отправляют только тех водителей, которых нарколог-психиатр подозревает в алкоголизме или употреблении наркотиков.
Эти анализы покажут, есть ли в крови и моче водителя запрещенные вещества и в каком количестве. Если исследования выявят алкогольную или наркотическую зависимость, водителя не допустят к управлению автомобилем.
Анализ крови покажет наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Его концентрация не должна превышать 1,2%. При более высоком показателе водителя отправят в стационар на обследование.
Отметим, что обязательный анализ мочи и крови для всех водителей хотели внедрить еще 22 ноября 2019 года. Стоимость медсправки, по мнению экспертов, тогда должна была взлететь в два-четыре раза. Новость встревожила автомобилистов. Они бросились в наркодиспансеры, чтобы получить справки по старым правилам и ценам.
Вскоре правительство отложило намеченные нововведения до 1 июля 2020 года, а затем и до 1 января 2022 года. Отсрочку законодатели взяли для того, чтобы найти более дешевые альтернативные методики выявления алкоголизма и наркомании у водителей и не допустить существенного роста цен на справки.
Поскольку стоимость медсправки для водительских прав с наркологом и психиатром существенно возрастет, водителям, которым предстоит замена или получение прав (либо дополнительных категорий) в 2022 году, можно пройти медосмотр до 1 января. Справка будет действовать 12 месяцев.