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Медкомиссия-2022: что изменится для водителей

АвтоКод
2 часа назад

С 1 января 2022 года в России изменится порядок прохождения медицинской комиссии при сдаче на права или их обмене. Что нового ждет водителей и как будет выдаваться медсправка?.

Медкомиссия-2022: что изменится для водителей
Фото: АвтоКодАвтоКод

Когда будет нужна медицинская справка

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Как и сейчас, водителю нужно будет предоставить в автоинспекцию справку о пройденном медосмотре, если он:
  • впервые получает права и собирается сдавать экзамены;
  • меняет права в связи с окончанием срока действия;
  • возвращает права после лишения по статьям, связанным с нетрезвым вождением;
  • его здоровье значительно ухудшилось, что может повлиять на безопасность вождения;
  • открывает в удостоверении новую категорию;
  • работает водителем и должен ежегодно проходить медосмотр.

Другие ситуации, когда права меняются в связи со сменой фамилии водителя, утерей или порчей документа, не требуют предоставления медсправки.

Каких врачей нужно будет пройти

Водительская медкомиссия в 2022 году не претерпит больших изменений. Она по-прежнему будет включать следующих специалистов:
  • Офтальмолога, который проверит остроту зрения и определит, требуется ли водителю ношение контактных линз или очков.
  • Психиатра, который проверит наличие психических отклонений у водителя.
  • Психиатра-нарколога, который выявляет наркотическую или алкогольную зависимость.
  • Терапевта или врача общей практики, который изучит заключения других специалистов и вынесет вердикт, можно ли водителю управлять транспортом. Если терапевт посчитает нужным, он отправит водителя к неврологу.
  • Невролога проходят в обязательном порядке водители, получающие удостоверение C, D, CE, DE, Tm, Tb категорий и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E. Невролог проведет осмотр на наличие заболеваний нервной системы и, если посчитает нужным, отправит на электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы проверить патологии функционирования головного мозга.

Справки для водителей по-прежнему будут выдавать медицинские учреждения, имеющие лицензию на водительский медосмотр. Нарколога и психиатра, как и сейчас, можно будет пройти только в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту регистрации или пребывания водителей.

Если сейчас цена медсправки для водительских прав варьируется от 2 500 до 6 000 рублей, то с нового года ожидается подорожание в два-три раза за счет нового требования – обязательной сдачи анализа мочи и крови для всех водителей. Сейчас на анализы отправляют только тех водителей, которых нарколог-психиатр подозревает в алкоголизме или употреблении наркотиков.

Зачем придется сдавать анализы крови и мочи

Эти анализы покажут, есть ли в крови и моче водителя запрещенные вещества и в каком количестве. Если исследования выявят алкогольную или наркотическую зависимость, водителя не допустят к управлению автомобилем.

Анализ крови покажет наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Его концентрация не должна превышать 1,2%. При более высоком показателе водителя отправят в стационар на обследование.

Исследование мочи будет проводиться следующим образом:
  • На первом этапе, обязательном для всех водителей, будут выявлять в моче психоактивные вещества и их производные, говорящие об употреблении наркотиков и психотропных веществ.
  • Если анализ окажется положительным, водителя направят на второй этап обследования в диспансер.
  • В условиях стационара водителя тщательно обследуют на заболевания наркоманией и алкоголизмом.
  • Если результаты анализов окажутся спорными, решение будет принимать врачебная комиссия.

Отметим, что обязательный анализ мочи и крови для всех водителей хотели внедрить еще 22 ноября 2019 года. Стоимость медсправки, по мнению экспертов, тогда должна была взлететь в два-четыре раза. Новость встревожила автомобилистов. Они бросились в наркодиспансеры, чтобы получить справки по старым правилам и ценам.

Вскоре правительство отложило намеченные нововведения до 1 июля 2020 года, а затем и до 1 января 2022 года. Отсрочку законодатели взяли для того, чтобы найти более дешевые альтернативные методики выявления алкоголизма и наркомании у водителей и не допустить существенного роста цен на справки.

Поскольку стоимость медсправки для водительских прав с наркологом и психиатром существенно возрастет, водителям, которым предстоит замена или получение прав (либо дополнительных категорий) в 2022 году, можно пройти медосмотр до 1 января. Справка будет действовать 12 месяцев.

Бортжурнал,ГИБДД,
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