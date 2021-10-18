Медкомиссия-2022: что изменится для водителей

С 1 января 2022 года в России изменится порядок прохождения медицинской комиссии при сдаче на права или их обмене. Что нового ждет водителей и как будет выдаваться медсправка?.

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Когда будет нужна медицинская справка

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впервые получает права и собирается сдавать экзамены;

меняет права в связи с окончанием срока действия;

возвращает права после лишения по статьям, связанным с нетрезвым вождением;

его здоровье значительно ухудшилось, что может повлиять на безопасность вождения;

открывает в удостоверении новую категорию;

работает водителем и должен ежегодно проходить медосмотр. Как и сейчас, водителю нужно будет предоставить в автоинспекцию справку о пройденном медосмотре, если он:

Другие ситуации, когда права меняются в связи со сменой фамилии водителя, утерей или порчей документа, не требуют предоставления медсправки.

Каких врачей нужно будет пройти

Офтальмолога, который проверит остроту зрения и определит, требуется ли водителю ношение контактных линз или очков.

Психиатра, который проверит наличие психических отклонений у водителя.

Психиатра-нарколога, который выявляет наркотическую или алкогольную зависимость.

Терапевта или врача общей практики, который изучит заключения других специалистов и вынесет вердикт, можно ли водителю управлять транспортом. Если терапевт посчитает нужным, он отправит водителя к неврологу.

Невролога проходят в обязательном порядке водители, получающие удостоверение C, D, CE, DE, Tm, Tb категорий и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E. Невролог проведет осмотр на наличие заболеваний нервной системы и, если посчитает нужным, отправит на электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы проверить патологии функционирования головного мозга. Водительская медкомиссия в 2022 году не претерпит больших изменений. Она по-прежнему будет включать следующих специалистов:

Справки для водителей по-прежнему будут выдавать медицинские учреждения, имеющие лицензию на водительский медосмотр. Нарколога и психиатра, как и сейчас, можно будет пройти только в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту регистрации или пребывания водителей.

Если сейчас цена медсправки для водительских прав варьируется от 2 500 до 6 000 рублей, то с нового года ожидается подорожание в два-три раза за счет нового требования – обязательной сдачи анализа мочи и крови для всех водителей. Сейчас на анализы отправляют только тех водителей, которых нарколог-психиатр подозревает в алкоголизме или употреблении наркотиков.

Зачем придется сдавать анализы крови и мочи

Эти анализы покажут, есть ли в крови и моче водителя запрещенные вещества и в каком количестве. Если исследования выявят алкогольную или наркотическую зависимость, водителя не допустят к управлению автомобилем.

Анализ крови покажет наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Его концентрация не должна превышать 1,2%. При более высоком показателе водителя отправят в стационар на обследование.

На первом этапе, обязательном для всех водителей, будут выявлять в моче психоактивные вещества и их производные, говорящие об употреблении наркотиков и психотропных веществ.

Если анализ окажется положительным, водителя направят на второй этап обследования в диспансер.

В условиях стационара водителя тщательно обследуют на заболевания наркоманией и алкоголизмом.

Если результаты анализов окажутся спорными, решение будет принимать врачебная комиссия. Исследование мочи будет проводиться следующим образом:

Отметим, что обязательный анализ мочи и крови для всех водителей хотели внедрить еще 22 ноября 2019 года. Стоимость медсправки, по мнению экспертов, тогда должна была взлететь в два-четыре раза. Новость встревожила автомобилистов. Они бросились в наркодиспансеры, чтобы получить справки по старым правилам и ценам.

Вскоре правительство отложило намеченные нововведения до 1 июля 2020 года, а затем и до 1 января 2022 года. Отсрочку законодатели взяли для того, чтобы найти более дешевые альтернативные методики выявления алкоголизма и наркомании у водителей и не допустить существенного роста цен на справки.