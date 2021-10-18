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Стало известно, сколько стоит первое ТО Aurus Senat

Motor.ru
47 минут назад

Представительский седан Aurus Senat уже поступил в свободную продажу и стоит от 18 миллионов рублей. Газета «Известия» выяснила, сколько клиентам придется заплатить за первое техническое обслуживание автомобиля: ТО обойдется примерно в 80-100 тысяч рублей, причем вне зависимости от того, обычный это Senat или бронированный. Выгоднее обслуживать машину у того дилера, у которого она была куплена — в этом случае стоимость нормо-часа составит 10,5 тысячи рублей.

Сколько придется заплатить за первое ТО Aurus Senat
Фото: © Aurus© Aurus

«Если мы исходим из стоимости нормо-часа 10,5 тысячи рублей для наших постоянных клиентов и закладываем на выполнение всех работ три-четыре часа, то примерно столько же или чуть больше (на 10–15 процентов) он потратит и на расходные материалы», — цитирует издание собеседника из автосалона «Aurus Авилон». Он объяснил, что если клиент приобрел машину у других дилеров, то стоимость нормо-часа составит уже 12 тысяч рублей, соответственно, цена обслуживания увеличится примерно до 100 тысяч рублей.

Для сравнения приводятся цены на ТО других автомобилей класса люкс. Например, обслуживание моделей Bentley составляет 70-95 тысяч рублей, ТО на Maserati обходится примерно в 35 тысяч рублей, на Aston Martin — в 75 тысяч рублей, на Lamborghini Urus — в 69 тысяч рублей, а на остальные машины этого итальянского бренда — на порядок дороже. У Rolls-Royce в течение первых четырех лет действует бесплатное техническое и сервисное обслуживание, похожую схему использует и Ferrari.

Ранее стало известно, во сколько обойдется страховка на Aurus Senat. По состоянию на июнь 2021 года фирма «Согласие» оценивала каско на базовый премиум-седан в 450 тысяч рублей, а на его более дорогую версию стоимостью 24 миллиона рублей — в 600 тысяч рублей. Цена каско для бронированного Senat примерно в 2,5 раза выше.

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